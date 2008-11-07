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Spor

GOLCÜLER

07 Kasım 2008 02:00



F.Bahçe ile G.Saray arasındaki 98 yıllık ezeli rekabette en fazla golü atan futbolcu, F.Bahçeli Zeki Rıza Sporel olarak tarihe geçti. Sporel, G.Saray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir F.Bahçeli Alaattin Baydar izliyor. F.Bahçeli Lefter'in 20 golü, G.Saraylı Metin Oktay'ın ise ezeli rekabette 19 golü var.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

F.Bahçe ile G.Saray takımlarında forma giyen 53 futbolcu bulunuyor. Bunlar arasında, son dönemde her iki takımda da oynayanlar şöyle: Engin Verel, Raşit Çetiner, Mehmet Oğuz, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Arif Kocabıyık, Erhan Önal, İlyas Tüfekçi, Semih Yuvakuran, Hasan Vezir, Selçuk Yula, Tanju Çolak, Elvir Bolic, Sedat Balkanlı, Benhur Babaoğlu, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Elvir Balic, Ceyhun Eriş, Fatih Akyel, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı ve Stjepan Tomas

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