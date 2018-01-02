Gölcük'teki dağ köşkü ihalesi iptal edildi

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda dağ köşkü ile 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için yapılan ihale iptal edildi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ihaleyle ilgili soruya “Arkadaşlarla karar aldık. Gölcük ihalesini iptal ediyoruz. Çok üzgünüz. İyi niyetli kişileri hariç tutuyorum ama birileri, provakatörler bu ihaleyi ülke meselesi haline getirdiler. Biz bunu para için değil, Bolu’nun geleceği için yapıyorduk. Tek bir ağaç kesmeden, gerçekleştirecektik. Ama kötü niyetli kişiler, şov peşinde koşanlar oldu. Bu bizi çok üzdü” dedi. Başkan "Projeden vaz mı geçtiniz" sorusuna ise “Ben öyle bir şey dedim mi” karşılığını verdi.



Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda dağ köşkü ile 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için yapılan ihaleye yaklaşık 500 kişi, göl etrafında yürüyüş yaparak tepki göstermişti.

