Gölcük'te banka soygunu krizi: Soyguncu ağır yaralı, rehineler kurtarıldı

Koceli'de bir banka şubesine girip 4 kişiyi rehin alan silahlı soyguncu, özel harekat timleri tarafından vuruldu, içerideki rehineler sağ olarak kurtarıldı.Soyguncunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gölcük'te bir banka şubesine soygun yapmak için giren üzerinde çarşaf bulunan kişi, elindeki tabancayla tehditler yağdırarak, çalışanları rehin aldı. Rehinelerin bir kısmı giriş kattaki bankadan camdan atlayarak kaçarken, içeride rehin olarak tek bir kişinin kaldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Soyguncu, saat 17.00 sıralarında banka şubesine girdikten sonra tabancasını çekti. Büyük panik yaşanırken, soygun girişimcisi, banka çalışanlarını bir odaya kilitledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri bankanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil ve itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirilirken, polis içeriden çıkan bir kişiden bankaya giren kişi hakkında bilgi aldı. Polis caddeyi ulaşıma kapatarak herkesi uzaklaştırdı.

İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel, "İçeride tahmini 10 kişi var. Bunlar banka çalışanları. Şu anda müzakere yapıyoruz. Soyguna benziyor çünkü paraları torbaya koymuş" dedi.

Silahlı soyguncunun zemin katta bulunduğu sırada birinci katta bulunan bazı banka çalışanları ve müşteriler aşağıya atlayarak kaçtı. Düşmenin etkisiyle ayaklarından yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçları kendine siper alan polisler içeride bulunan soyguncuyu dikkatle izledi. İçeride bulunan bazı rehineleri de silahlı soyguncu serbest bıraktı. İçeride sadece bir kişiyi rehin alan 25-30 yaşlarındaki erkek soyguncunun Suriyeli olduğu düşünülürken, bağlantı kurulmaya çalışıldı.

Emniyet Müdürü Yarımel: Soyguncu ağır yaralı

Kocaeli Emniyet Müdürü Levent Yarımel de operasyonun ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Soyguncunun paraya ihtiyacı olduğu için bankayı soymak istediğini söyleyen Yarımel, "Olay adi bir suç. Paraya ihtiyacı olduğu için soygunu gerçekleştirmiş. Yarı Arapça, yarı Türkçe konuşuyordu. 4 rehinenin de sağlık durumları iyi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" dedi.