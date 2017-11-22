Gölcük'te kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı\'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, 2 gün süren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Ziyaretçiler, doğa harikası tabiat parkında beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti.



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