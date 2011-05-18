Gölcük'te çıkan belgelerden 97 sayfalık iddianame hazırlandı!

T24 - Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksoy, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen belgelere ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.Ntvmsnc'de yer alan haber şöyle:



Savcı Aksoy, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Behçet Altıntaş, Kemalettin Yakar, Erdinç Yıldız ve Mehmet Can Çağlar ile tutuksuz şüpheliler Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Deniz Kurmay Kıdemli Albay Ali Türkşen, Halil Cura, İsmail Bak, Hüseyin Hançer ve Tanju Veli Aydın hakkında hazırladığı 97 sayfalık iddianame, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



İddianamede, Sağdıç, Türkşen, Cura, Hançer ve Bak'ın ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ile ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



Hançer'in ayrıca ''silahlı örgüte üye olmak'' suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.



İddianamede, diğer şüphelilerin de ''silahlı örgüt üyesi olmak'' suçundan 5 ila 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.



Hazırlanan iddianame mahkemece incelenerek kabulü ya da reddi konusunda bir karar verilecek.





