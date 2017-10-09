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Gölcük'te cezaevi firarisi yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, 7 suçtan aranan ve cezaevinden firar eden S

09 Ekim 2017 14:53

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, 7 suçtan aranan ve cezaevinden firar eden S.G., polisin takibi sonucu yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir süre önce cezaevinden kaçan S.G.\'nin peşine düştü. Donanma Mahallesi\'nde bulunan S.G., polisleri görünce koşarak, kaçmaya çalıştı. Polis, havaya ateş açarak, S.G.\'yi durması konusunda uyardı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan S.G., emniyete götürüldü. Oradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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