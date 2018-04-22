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Spor

Gölcükspor-Yeşil Bursa: 2-1

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Gökhan Özkan (xx), Ersin İşsever (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Ömer Faruk (xx), Furkan (xx), Sedat (xx), Ahmet (xx)(Dk

22 Nisan 2018 21:52

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)
STAT: Şehir
HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Gökhan Özkan (xx), Ersin İşsever (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Ömer Faruk (xx), Furkan (xx), Sedat (xx), Ahmet (xx)(Dk.46 Berke xx), İbrahim(xx), Oktay(xx)(Dk.73 Ferhat x), Cenk (xx), Selim (xx), Onur (xx), Devrim (xx)
YEŞİL BURSA: Volkan (xx) - İbrahim Ethem (xx), Ömer (xx), Kadir (xx), Berke (xx)(Dk.77 Ozan xx), Yücel (xx), Hakan (xx), Doğan (xx)(Dk.60 Adem xx), Ogün (xx), Enes (xx)(Dk.62 Berat xx), Mustafa Emre (xx)
GOL: Dk. 55 Oktay, Dk.90 Onur (Gölcükspor), Dk. 74 Berat (Yeşil Bursa)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Volkan (Yeşil Bursa)
SARI KART: Furkan (Gölcküspor), Doğan, Adem (Yeşil Bursa)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup ekiplerinden Gölcükspor sahasında Yeşil Bursa\'yı 2-1 mağlup etti.
55\'inci dakikada Sedat’ın pasıyla sol kanatta buluşan Oktay düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
74\'üncü dakikada sol kanattan Yücel\'in ortasında ceza sahası içinde buluşan Berat topu Gölcükspor filelerine gönderdi: 1-1.
83\'üncü dakikada Gölcükspor atağında kaleci Volkan ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik hakkı olmayan konuk ekipte kaleye Mustafa Emre geçti.
90\'ıncı dakikada Ömer Faruk\'un kullandığı korner atışında ceza sahasında Onur topa kafayla vurarak filelere gönderdi: 2-1.
Gölcükspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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