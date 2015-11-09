Gölcükspor-Ankaragücü maçı sonunda saha karıştı, 19 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Coca-Cola Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde mücadele eden Gölcükspor ve Ankaragücü'nün karşı karşıya geldiği karşılaşma sonrasında 19 oyuncu PFDK'ya sevk edildi. Bitiş düdüğünün ardından Gölcükspor'dan Eray Sait Kanpara'nın Ankaragücü'nden Ahmet Can Arık'a yaptığı centilmenlik dışı hareketler sonrasında iki takım oyuncuları bir anda birbirlerine girdi. Oyuncular, teknik ekip ve emniyet görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirilebildi.

DHA'nın haberine göre, U19 Ligi 7'nci hafta müsabakasında Gölcükspor sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Gölcüksporlu gençlerin son dakikada attığı golün ardından Değirmendere Stadı'nda ortalık bir anda karıştı. Saha içinde yaşanan istenmeyen olaylar sonrasında maçın hakemi ve gözlemcisi yazdıkları raporlarda Gölcükspor'dan 10 futbolcu, Ankaragücü'nden 9 futbolcuyu PFDK'ya sevk ettiğini raporunda belirtti.

Hakem bitiş düdüğünü çaldı, oyuncular birbirine girdi

Sarı-Lacivertliler Gölcükspor karşısında maçı 2-1 önde götürürken, Gölcükspor karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Tolunay Bekçi'nin golü ile maçta beraberliği yakaladı. İşte bu son dakika golü ortamı gerdi ve olaylar çıktı.

Maçın son dakikasında atılan golün ardından hakem Osman Kılıç'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Gölcükspor'dan Eray Sait Kanpara'nın Ankaragücü'nden Ahmet Can Arık'a yaptığı centilmenlik dışı hareketler sonrasında iki takım oyuncuları bir anda birbirlerine girdi. Olayların gerilmesinde iddialara göre Ankaragücü teknik heyetinin futbolcularını kışkırttığı iddia edildi. Olayların çıktığı sırada bazı futbolcular yaralanırken, ayrıca 1. Amatör küme müsabakasına çıkacak olan Harb-İşspor'dan Mehmetcan Bayrak kafasına aldığı darbe ile kaşından yaralandı.

Değirmendere Stadı'nda yaşanan bu olaylar sonrasında iki takımın teknik sorumlularının ve Emniyet güçlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, tansiyonun düşmesinin ardından Ankaragücü futbolcuları sahada bir süre bekletildikten sonra çıkartıldı. 20 futbolcunun PFDK sevk edildiği olaylar sonrasında 12 Kasım Perşembe günü kurulun cezaları açıklaması bekleniyor. Gölcükspor'dan Eray Sait Kanpara'nın 5 ile 8 maç arasında ceza alması beklenirken, diğer futbolcuların da 3 ile 5 maç men cezasına çarptırılmaları tahmin ediliyor.

"Futbolda böyle olayların yaşanmasını tasvip edemeyiz"

Gölcükspor U19 takımının antrenörü Naci Yavuz olaylı maç sonrası açıklamasında; "Biz bu liglerde genç futbolcuların gelişimi için mücadele veriyoruz. Böyle yaşanan talihsiz olaylar hepimizi üzüyor. Ankaragücü takımı karşısında başarılı bir oyun sergilememize rağmen, maç sonunda bizim takımdan bir oyuncu ile rakip takımın kaptanı arasında geçen sözlü sataşma bir anda kavgaya neden oldu. Futbolcumuzun aslında yapmaması gereken sözlü sataşma sonrası yaşanan olaylar hepimizi üzdü. Her şeye rağmen futbolda böyle olayların yaşanmasını tasvip edemeyiz" dedi.

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin kulübü hiç kimsenin böyle bir duruma düşüremeyeceğini ifade ederken; " Biz sporcu olarak önce kulüp olarak ahlaklı olanları tercih ediyoruz.Genç takımın böyle bir olaya karışması hepimizi üzmüştür. Hiç kimse Gölcükspor'u bu duruma düşüremez. Altyapı sorumlularımızın vereceği rapor doğrultusunda olaylara karışan kimse gereken ceza verilecektir. Gölcükspor Türk spor tarihinde böyle bir kötü olayla anılamaz" dedi.