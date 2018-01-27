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Spor

Gölcükspor - Muğlaspor: 1-0

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) STAT: Gölcük İlçe HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mustafa Çavuş (xx), Caner Kurt (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Aydın (xxx), Onur (xxx), Devrim (xxx), Selim (xxx), Muratcan (xxx), Cenk (xx)(Dk

27 Ocak 2018 18:45

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

STAT: Gölcük İlçe
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mustafa Çavuş (xx), Caner Kurt (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Aydın (xxx), Onur (xxx), Devrim (xxx), Selim (xxx), Muratcan (xxx), Cenk (xx)(Dk.65 Furkan xx), Sedat (xx)(Dk.85 Ahmet), Berke (xx), Ömer Faruk (xxx), Ahmet (xx)(Dk.77 Bahattin)
MUĞLASPOR: Hasan (xxx) - Alparslan (xxx)(Dk.83 Ceyhun), Alican (xxx), Emre (xxx), Osman (xx), Ramazan (xx)(Dk.46 Nizamettin xx), Ali (xx)(Dk.73 Muratcan Yayla x), Sergen (xx), Veysel (xx), Melik (xx), Fırat (xx)
GOL: Dk. 44 Ömer Faruk (Gölcükspor)
SARI KART: Devrim, Cenk, Onur (Gölcükspor), Alican, Muratcan Yayla (Muğlaspor)

TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde Gölcükspor, sahasında Muğlaspor\'u 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7\'nci dakikada Gölcükspor\'un geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Cenk\'in şutu az farkla auta çıktı.
24\'üncü dakikada Muğlaspor atağında Veysel\'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Melik\'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
30\'uncu dakikada Onur\'un kafa vuruşunda top kaleci Hasan\'da kaldı.
33\'üncü dakikada Fırat\'ın sol çaprazdan şutu yan filelerde kaldı.
44\'üncü dakikada Selim\'in pasında topla buluşan Ömer Faruk kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.
52\'nci dakikada Sergen\'in ceza alanının dışından sert şutu direkten dönerken, boşta kalan topu Gölcükspor defansı kornere çeldi.
60\'ıncı dakikada Gölcükspor\'un atağında sağ kanattan Ahmet\'in ortasında ceza sahası içinde Berke\'nin şutu auta çıktı.
62\'nci dakikada Emre\'nin sert şutunda kaleci İlyas topa iki hamlede sahip oldu.
68\'inci dakikada serbest atışı kullanan Ali\'nin şutunda top az farkla yan direğin yanından auta çıktı.
79\'uncu dakikada Berke\'nin plase vuruşunu kaleci Hasan ve defans uzaklaştırdı.
Karşılaşma Gölcükspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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