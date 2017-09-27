Gölcükspor - Ankara Demirspor: 0-0

Soner GÜLEZER / GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Osman Baruk (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Furkan (xx) (Dk. 71 Yolcu xx), Yunus (xx), Ömer Faruk (xx)(Dk. 85 Ahmet Kutluer), Sedat (xx), Berke (xxx), Selim (xx), Onur (xx), Emre (xx), Cihan (xx) (Dk. 85 Cenk), Devrim (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (xx) - Bilal (xx)(Dk. 86 Mehmet Zeki), Burak (xx)(Dk. 61 Sebahattin Usta x), Hasan Ahmet (xx)(Dk. 46 Adem xx), Barış (xx), Celal (xx), Ahmet (xx), Çınar (xx), Güney (xxx), Kerem Hakan (xx), Umut (xxx)
SARI KARTLAR: Devrim, Sedat (Gölcükspor) - Ahmet, Bilal, Celal (Ankara Demir)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Gölcükspor, Ankara Demirspor ile evinde golsüz berabere kaldı.
12\'nci dakikada Berke\'nin şutunda kaleci Bahadır topu çıkardı.
47\'nci dakikada Umut\'un şutu kaleci İlyas\'ta kaldı.
65\'inci dakikada serbest atışta Sedat\'ın şutu kalecide kaldı.
81\'inci dakikada Güney\'in ceza sahası dışında çektiği şutta top üsten auta gitti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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