Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşıyan 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, muhtar adayı oldu.

Siyasete erken atılmak amacıyla Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde muhtar adaylığını açıklayan 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşımasından ötürü günlük hayatta yaşadığı yanlış anlaşılmaları anlattı. Küçük yaşından bu yana siyasete katılma isteği olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın gençlere ve muhtarlara verdiği önem sebebiyle ben de muhtar adayı olmaya karar verdim. Şu anda 20 yaşındayım. Planlar ve projelerden şu anda bahsetmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum ama gerek belediyede gerek kamusal alanlarda seçilmem halinde mahallemizi bir genç olarak en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda babasının kendisine bu ismi verdiğini anlatan genç Recep Tayyip Erdoğan, "1998 yılında ben doğduğumda Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Soyadımız Erdoğan olduğu için babam esinlenmiş ve bana da Recep Tayyip ismini uygun görmüş" şeklinde konuştu.



Günlük hayatta isminden dolayı ilginç olaylar ve yanlış anlaşılmalar yaşadığını da anlatan Muhtar Adayı Erdoğan, "Bir seferinde İzmit'ten Gölcük'e dönerken trafik kazası geçirdik. Hastaneye gittiğimizde oradaki polis benim ismimi telsizden anons edemeyeceğini söyleyerek kendi şahsi cep telefonuyla üstlerini aradı. İsmim Cumhurbaşkanımız ile aynı olduğu için telsiz anonsunda yanlış anlaşılmaya sebep olabileceğini söyledi bana. Biz yurtdışına çok sık gidip geliyoruz. Özellikle Almanya'ya gittiğimde yeşil pasaportum olmasına rağmen, yani vize olmadan sadece pasaport ile giriş çıkış yapabilmem gerekirken, Alman polisler sürekli bana zorluk çıkartıyorlar. Bunun da yine ismimden kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

