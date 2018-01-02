T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi (3)

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI Gölcük Tabiat Parkı'nın ihaleye çıkarılacağının duyurulmasının ardından kurulan ve çeşitli protesto etkinlikleriyle Gölcük'teki yapılaşmaya karşı çıkan Gölcük Platformu tarafından ihalenin iptal kararına ilişkin açıklama ya

02 Ocak 2018 22:00

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI
Gölcük Tabiat Parkı\'nın ihaleye çıkarılacağının duyurulmasının ardından kurulan ve çeşitli protesto etkinlikleriyle Gölcük\'teki yapılaşmaya karşı çıkan Gölcük Platformu tarafından ihalenin iptal kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'nda yapılaşma ve talanın önünü açacak olan 19 Aralık 2017 tarihli ihalenin, Bolu halkının dayanışması, platform üye kuruluş ve kişilerinin yoğun çabası sonucu iptal edildiği bugün Bolu Belediyesi\'nin internet sitesinden duyurulmuştur. Haklı mücadelemize destek veren başta Bolu halkı olmak üzere, ulusal ve yerel basına, tüm Türkiye kamuoyuna, platform üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Gölcük Platformu olarak süreci takip etmeye devam edecek, oldu bittiye getirilerek yapılan ihaleler ile bu güzel doğamızı talan etmelerine izin vermeyeceğiz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖLCÜK PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI Gölcük Tabiat ParkıGölcükGölcük PlatformuAçıklamadaGölcük Tabiat ParkıAralıkBoluBolu BelediyesiHaklıTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24