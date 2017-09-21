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Gölcük Müftüsü'nün paylaşımına tepki

GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır

21 Eylül 2017 19:59

GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı\'nın, Facebook hesabından \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklindeki paylaşımı, tepkilere yol açtı.
Gölcük Müftülüğü görevini 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklinde paylaşımda bulundu. Müftü Yazıcı\'nın bu paylaşımı kısa süre içersinde yayıldı. Birçok kişi, bu imalı paylaşıma tepki göstermeye başladı. Attığı mesajda başı açık kadınları hedef aldığı yorumları yapılan Yazıcı, tepkilerin giderek artması üzerine bu paylaşımını sildi.

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