Gölcük çuvallarından 'Amirallere Yassıada' baskısı çıktı

T24 - Askeri casusluk ve şantaj soruşturması kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığı’nda gizlenmiş halde ele geçirilen 10 çuval belge gün ışığına çıktı.



Belgeler arasında 2002’de AK Parti hükümetinin güvenoyu almasından 2 gün sonra yapılan bir toplantı dikkat çekiyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Toplantıda dış tehdide yönelik faaliyetlerin Yunanistan ile çatışmaya varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulması, iç tehdide yönelik ise gayrimüslimlerin tahrik edilmesi başlıkları altında incelenmesine karar verildiği ileri sürülüyor



“Şantaj ve askeri casusluk” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramada ele geçirilen çuvalların içinde yer alan ve “Balyoz Planı” davasının ek delilleri olarak değerlendirilen 43 klasör, gün ışığına çıktı. 196 sanıklı “Balyoz Planı” davasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Savcı Fikret Seçen tarafından yürütülen “şantaj ve askeri casusluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 6 Aralık 2010’da Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen ve davayla ilgili yeni delil olarak değerlendirilen 43 klasörü, DVD ortamında çoğalttı ve avukatlara dağıttı. 10. Ağır Ceza’da yürütülen “Balyoz Planı” davasının Silivri’de 13 Ocak 2011’de yapılan 7.duruşmasında, yürütülen “Şantaj ve askeri casusluk” soruşturması kapsamında Donanma Komutanlığı’ndaki aramada elde edilen yeni delilleri içeren 43 klasörün, değerlendirilmek üzere dava dosyasına gönderildiği belirtilmişti. Belgelerden elde edilen verilerde yapılan incelemelerde davaya ilişkin soruşturmayla ilgili belgelerin bir kısmının, dosyadaki mevcut verilerle aynı olduğu, bir kısmının ise dosyada olmayıp soruşturmayı ilgilendiren yeni delil olma özelliği taşıdığı aktarılmıştı. Belgelerdeki 1. klasörde, “Tüm Şahıslar” başlığıyla yer alan dosyada, “Balyoz Planı” davasında yargılanan 196 sanığın isminin başlıklandığı görülürken, “Çetin Doğan” başlıklı dosyanın içinde “Sayın komutana arz” başlıklı bir word belgesinde “Suga”, “Sakal”, “Çarşaf” ve “Oraj” isimleri bulunuyor.





Güvenoyundan 2 gün sonra



Tuğamiral Kadir Sağdıç adına imzaya açılan bir belgede, 3 Kasım 2002’de seçimi kazanan AK Parti’nin 18 Aralık’ta güvenoyu almasından 2 gün sonra Genelkurmay’da bir toplantı yapıldığı ve SUGA planının konuşulduğu anlaşılıyor.Belgede şu ifadeler yer alıyor: “SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi maksadıyla, 20 Aralık 2002 tarihinde Gnkur.Bşk.lığında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda dış tehdide yönelik icra edilecek operasyonel faaliyetlerin Yunanistan ile çatışmaya varmayan gerginliği tırmandırıcı durumlar oluşturulması, iç tehdide yönelik olarak ise gayri müslimlerin tahrik edilmesi, aşırı dinci grupların kışkırtılması başlıkları altında incelenmesine karar verilmiştir. Bu maksatla oluşturulan çalışma grupu görevlendirme listesi EK’tedir.” Belgede Tuğamiral Kadir Sağdıç’ın isminin altındaki “Yun.-Kıbrıs D. Bşk.” ifadesi de var.





Komutanlar gözaltına alınacaktı



Belgeler arasında Suga Harekat Planı ile ilgili yazışmalar da yer alıyor. Altında dönemin deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in imzasının bulunduğu ve Ankara, İstanbul, İzmir Birlik Komutanlığı’na gönderilen bir yazıda, darbe aşamasında karşıt reaksiyon gösterebilecek bazı komutanların 1. Ordu Komutanı’ndan alıcak izinle geçici süreyle gözaltına alınması gerektiği vurgulandı. Belgede komutanların gözaltına alınması esnasında 2 güvenilir subayın seçilmesi gerektiği belirtilirken, subayların kendi silahları haricinde ateş gücü ve mermi kapasitesi yüksek başka silahlarla da güçlendirilmesi gerektiği anlatıldı. Görevi yerine getirecek subaylara yeminli muhtıra da imzalatılması gerekiyordu. Belgenin ekinde ise gözaltına alınacak komutanların isimleri de yer alıyordu. İşte o 16 amiralin isimleri; Ora. H.Bülent Alpkaya, Kora. Metin Ataç, Kora. E. Uğur Yiğit, Tüma. U. Ömer Esentürk, Tüma. Engin Heper, Tuğa. Necati Kurt, Tuğa. Ömer Akdağlı, Kora. Yener Karahanoğlu, Tuğa. Nusret Güner, Tuğa. Bülent Bostanoğlu, Tuğa. Ahmet Akso, Tuğa. Ahmet Şenol, Tuğa. Hüseyin Çiftçi, Kora. Altaç Atılan, Tüma. O.Metin Açımuz, Tüma. E.Murat Bilgel.





Org. Asparuk adım adım izlenmiş



Bir başka belgeye göre dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cumhur Asparuk, Çetin Doğan’la birlikte dönemin Harp Akademileri Komutanı İbrahim Fırtına tarafından adım adım izletilmiş. Asparuk’un darbe sonrası gözaltına alınıp, ‘sağlık nedenleriyle görevini bıraktı’ diye açıklama bile hazırlanmış.





Seminerin oturma şeması da çıktı



Ele geçirilen belgeler içinde 1. Ordu Plan Semineri’nin oturma şeması da yer aldı. 1 No’lu klasör içindeki 216 numaralı dizinin içinde “Çetin Doğan” dosyasının içinde bulunan Oturma Şeması’nda seminere katılması planlanan askerlerin fotoğraflarıyla birlikte isimleri de yer aldı. Şemaya göre Orgeneral Çetin Doğan’ın yanında korgeneraller Engin Alan Şükrü Sarıışık, Ergin Saygun ve Ayhan Taş yer alıyor. Komutanların arkasında başta Genelkurmay olmak üzere gözlemciler bulunurken salonun her iki tarafında kolordu ve bölge komutanlıkları temsilcileri yerleştirildi.





BALYOZ’UN KOMUTANLARI



Belgelerde emekli Orgeneral Çetin Doğan, Balyoz Güvenlik Harekat Komutanı olarak gözükürken, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral İbrahim Fırtına Oraj Harekat Planı’nın, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ise Suga Harekat Planı’nın komutanı olarak yer alıyor. Emekli Orgeneral Ergin Saygun da Balyoz’un yönetim kadrosunda yer alıyor.





