Gölcük belgelerinde 2006'da alınan araç 2003 belgelerinde

T24 - Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda ortaya çıkan “El Konulacak 4x4 Araçlar” başlıklı listedeki bir araç kafa karıştırdı. Son olarak Mart 2003’te kaydedilen CD’den 13 Nisan 2006’da alınmış plaka çıktı. Bu çelişki nedeniyle soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılar, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’na şikâyet edildi.



Balyoz darbe planı iddianamesinin eklerinde yer alan belgelerdeki olaylar ile tarih uyuşmazlıkları arasındaki örnekler artıyor. Balyoz davasının iddianamesinde yer alan 11 No’lu CD’de ve son olarak Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalarda ortaya çıkan “El konulacak 4X4 Araçlar” başlıklı listedeki bir plaka nedeniyle, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılar, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’na şikâyet edildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Balyoz darbe planının ekleri arasında yer alan ve el konulacak 4x4 araçların listesinin bulunduğu belge, iddianameye göre son olarak 4 Mart 2003 tarihinde kaydedildi. Bu listenin 11’inci sırasında ise 16 BEB 33 plakalı 4x4 bir araç bulunuyor. Ancak 98 model bu araç, söz konusu Bursa plakasını 13 Nisan 2006 tarihinde almış. Rover Freelander marka araç bu tarihe kadar İzmir’de 35 AR 6132 plakasıyla bulunuyormuş. Bu tespitler, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün mahkemeye gönderdiği yazısıyla da tescil edildi.

Yine 11 No’lu CD içerisinde yer alan, “Savunma Sanayi.xls” başlıklı belgedeki, Havelsan’da çalışıyor olarak gözüken 357 kişiden 32’sinin darbeciler tarafından nerelere tayin edileceğine ilişkin iddialar da şikâyet konusu oldu. Söz konusu 357 kişilik listede yer alan 115 kişinin 2002 - 2003 yıllarında Havelsan’da çalışmadığı tespit edildi. Yine 11 No’lu CD’de yer alan ve son olarak 12 Şubat 2003 tarihinde kaydedilen “Müzahir.xls” başlıklı excel dosyasındaki “Ali’den gelen (Telekom)” sayfasında Türk Telekom’da çalışan kişiler listelenirken işe bu tarihten sonra giren bir kişinin yer aldığı saptandı. Listede 183819 Sicil No’lu Sedat Özgüdenli’nin ilgili kurumda 9 Haziran 2004 tarihinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’na yapılan şikâyet başvurusunda, savcılık makamına 29 Mart 2010 tarihinde ulaşan Telekom yazısının 2 Temmuz 2010 tarihinde tamamlanan iddianameye girmemesi eleştirildi.