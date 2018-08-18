Gölcük ayıların uğrak yeri oldu, ziyaretçiler uyarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, saat 22.00\'den sonra gelen ayıların ziyaretçilere zarar vermemesi için kapatılıyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, boz ayıların da uğrak yeri oldu. Tabiat parkındaki gölün kenarına havanın kararmasıyla inen ayılar, çevredeki çöp kutularında piknikçilerden artan yiyecekleri arıyor. Ayılar ayrıca tabiat parkında bulunan meyve ağaçlarındaki meyveleri de yiyor. Tabiat parkına hava karardıktan sonra girenler, giriş noktasındaki görevliler tarafından ayıların zarar vermemesi için ışıklandırmalı alanlarda bulunması konusunda uyarılıyor. Tabiat parkı saat 22.00\'den sonra girişlere kapatılıyor. Daha önce girip tabiat parkı içinden saat 22.00 olmasına rağmen çıkmayan ziyaretçiler ise göl etrafında devriye atan görevliler tarafından uyarılıyor. Bazı ziyaretçiler, görevlinin ayı uyarısının ardından hemen toparlanıp giderken, bazıları da piknik yapmaya devam ediyor.

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