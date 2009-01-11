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Gölbaşı'nın karanlık sırları

Polisin Gölbaşı’ndaki silah bulması gözleri Susurluk olayı öncesinde bölgede işlenen cinayetlere çevrildi.

11 Ocak 2009 02:00

Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Özel Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde ele geçirilen kroki üzerine polisin Gölbaşı’ndaki patlayıcı, bomba, silah ve mühimmat bulması gözleri Susurluk olayı öncesinde bölgede işlenen cinayetlere çevrildi.

Hangi cinayetler?

Susurluk davasına konu olan ve Gölbaşı’nda işlenen önemli faili meçhul cinayetlerden en önemlisi Kürt kökenli olduğu bildirilen avukat Yusuf Ekinci’nin öldürülmesiydi. Ekinci, polisin arama yaptığı bölgeye yakın bir yerde 25 Şubat 1994’te ölü olarak bulunmuştu. Aradan yıllar geçmesine karşın bu cinayet aydınlatılamadı.

Cem Ersever olayı

Yine Susurluk öncesi kamuoyunda en fazla tartıştıran faili meçhul cinayetlerden bir de emekli binbaşı Cem Ersever ve sevgilisinin öldürülmesiydi.

Susurluk olayının kilit faili meçhul cinayetleri arasında yeralan Cem Ersever’de Gölbaşı ile ilişkilendirilmişti.

Ancak Ersever’in cesedi 4 Kasım 1993’te elleri arkadan bağlanmış ağzı bantlı kafasına iki kurşun sıkılmış cesedi Elmadağ ilçesi çıkışında kireç ocaklarında bulunmuştu.
Susurluk olayının kilit ismi İbrahim Şahin’in evinde bulunan krokiler çerçevesinde ODTÜ arazisi ile Belediye sınırlarının kesiştiği noktada yapılan kazıda ortaya çıkan silah ve mühimmatın bu cinayetlerle bağlantısı olup olmadığı kuşkularını akla getirdi.

ODTÜ Ormanı'na yakın olan arazide yapılan kazı çalışmasında çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi bulunmuştu.

Bölgede bulunan iki poşetin içinden 3 lav silahı, TNT ve plastik patlayıcı çıktı.

Patlayıcı maddelerin bulunmasıyla bölge başaltıldı. Bomba imha uzmanlarının çalışmasıyla patalayıcılar toprak altından çıkarıldı.

Kayıp Susurluk silahları mı?

Kazı çalışmalarında çok sayıda mermi bulundu. Ancak küçük silahlara ulaşılamadı. Bunların yanı sıra bulunan el bombalarının 30 adet olduğu belirtildi. Bu el bombalarının seri numaralarının da silindiği ifade edildi.
Bulunan silahların kayıp susurluk silahları olabileceği tahminleri yürütülmeye başlandı.
Bu arada güvenlik güçleri bölgedeki arama çalışmalarına son verdi. Emniyet şeridi kaldırıldı.

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