Gölbaşı'nın karanlık sırları

Ergenekon
operasyonu kapsamında gözaltına alınan Özel Harekat Dairesi eski
Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde ele geçirilen kroki üzerine
polisin Gölbaşı’ndaki patlayıcı, bomba, silah ve mühimmat bulması
gözleri Susurluk olayı öncesinde bölgede işlenen cinayetlere çevrildi.
Hangi cinayetler?
Susurluk
davasına konu olan ve Gölbaşı’nda işlenen önemli faili meçhul
cinayetlerden en önemlisi Kürt kökenli olduğu bildirilen avukat Yusuf
Ekinci’nin öldürülmesiydi. Ekinci, polisin arama yaptığı bölgeye yakın
bir yerde 25 Şubat 1994’te ölü olarak bulunmuştu. Aradan yıllar
geçmesine karşın bu cinayet aydınlatılamadı.
Cem Ersever olayı
Yine
Susurluk öncesi kamuoyunda en fazla tartıştıran faili meçhul
cinayetlerden bir de emekli binbaşı Cem Ersever ve sevgilisinin
öldürülmesiydi.
Susurluk olayının kilit faili meçhul cinayetleri arasında yeralan Cem Ersever’de Gölbaşı ile ilişkilendirilmişti.
Ancak
Ersever’in cesedi 4 Kasım 1993’te elleri arkadan bağlanmış ağzı bantlı
kafasına iki kurşun sıkılmış cesedi Elmadağ ilçesi çıkışında kireç
ocaklarında bulunmuştu.
Susurluk olayının kilit ismi İbrahim
Şahin’in evinde bulunan krokiler çerçevesinde ODTÜ arazisi ile Belediye
sınırlarının kesiştiği noktada yapılan kazıda ortaya çıkan silah ve
mühimmatın bu cinayetlerle bağlantısı olup olmadığı kuşkularını akla
getirdi.
ODTÜ Ormanı'na yakın olan arazide yapılan kazı çalışmasında çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi bulunmuştu.
Bölgede bulunan iki poşetin içinden 3 lav silahı, TNT ve plastik patlayıcı çıktı.
Patlayıcı
maddelerin bulunmasıyla bölge başaltıldı. Bomba imha uzmanlarının
çalışmasıyla patalayıcılar toprak altından çıkarıldı.
Kayıp Susurluk silahları mı?
Kazı
çalışmalarında çok sayıda mermi bulundu. Ancak küçük silahlara
ulaşılamadı. Bunların yanı sıra bulunan el bombalarının 30 adet olduğu
belirtildi. Bu el bombalarının seri numaralarının da silindiği ifade
edildi.
Bulunan silahların kayıp susurluk silahları olabileceği tahminleri yürütülmeye başlandı.
Bu arada güvenlik güçleri bölgedeki arama çalışmalarına son verdi. Emniyet şeridi kaldırıldı.