Gölbaşı'nda Şahin'in cephanesi bulundu

Susurluk-Ergenekon hattında kilit isim; Şahin

Dalan'ın kasasında binlerce mermi

Uzi silahına ait mermiler bulundu



El bombalarının seri numarası silinmiş



Gözler faili meçhul cinayetlere çevrildi



5 ayrı yerde daha kayıp silahlar için kazı başlatıldı

Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde ele geçirilen kroki üzerine polisin Gölbaşın’daki arazisinde yaptığı kazıda silah ve mühimmat bulundu.Şahin’in 9 tabanca bulunan evinde ele geçirilen kroki doğrultusunda dün gece yapılan kazılara bu sabah yeniden devam edildi. Gölbaşı’nda yapılan aramalarda lav silahı ve TNT kalıpları ele geçirildi. Silahların sarılı olduğu gazetelerin Temmuz 2004 tarihli olduğu anlaşıldı.Polis, Ankara'da beş ayrı yerde ve Hatay'ın Kumluca ilçesi Muharremli Köyü'nde de kazı çalışmaları başlattı. Muharremli Köyü, Abdullah Çatlı'nın saklandığı yer olarak biliniyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler tarafından yapılan aramalarda iki yağlı poşet bulundu. Silahların metal aksamının olumsuz etkilenmemesi için yağlanmış poşet kullanıldığı belirtilirken poşetlerin birinde 3 adet LAV silahı ve el bombaları diğerinde ise TNT kalıpları çıktı. Ele geçirilen el bomblarının seri numaralarının silindiği ortaya çıktı.Gölbaşı’ndan Ankara’ya gidiş istikametinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan villaların hemen bitimindeki bölgede karayolundan 20 metre içerideki bölgede yapılan aramalara jandarma ekipleri de destek verdi. Poşetlerin bulunduğu bölgede kepçeler arama yapmaya başlarken olay yeri de boşaltıldı. Olay yerinde sadece uzman ekipler metal detektörlerle çalışıyor.Polisin Gölbaşı’nda 6 noktada yaptığı aramalarda Uzi silahlarına ait mermiler de bulundu. Kazılarda ayrıca bulunan el bombalarının seri numaralarının silindiği görüldü. Bu arada mühimmatların arasında işaret fişeği de bulundu. İsrail’den getirilenUzi silahları Susurluk davasına konu olan faili meçhul cinayetler de kullanıldığı belirlenmişti. Bu silahların daha sonra kayıp olduğu belirlenmiş üç adet Uzi marka silah Adana’da ele geçirilmişti.Kazı çalışmaları bugün öğlene doğru durduruldu. Polisin kazı yapılan bölgeyi çevirdiği emniyet şeritleri kaldırılırken, ele geçirilen patlayıcı ve silahların incelenmek üzere İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.Arazide yapılan kazılarda, 30 yakın bomba çeşidi bulunurken, şu an için yalnızca büyük silahlar ortaya çıkarıldı. Bunlar içinde, 3 adet lav silahı, TNT kalıpları, plastik patlayıcı, çok sayıda fişek ve uzi mermilerinin ele geçirildiği bildirildi.Öte yandan, kazılarda çıkarılan el bombalarının seri numarasının silindiği ortaya çıktı. Yetkililer, bombalarda seri numaralarının olmamasının yapılacak balistik incelemeyi olumsuz yönde etkileyeceğini bildirdiler.Yetkililer konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, kazıda kayıp Susurluk silahlarının arandığı biliniyor. Kazıda Susurluk davasına konu olan faili meçhul cinayetlerde kullanılmış silahların da arandığı belirtiliyor.Şahin’in evinde ele geçirilen kroki üzerine polisin Gölbaşı’ndaki patlayıcı, bomba, silah ve mühimmat bulması gözleri Susurluk olayı öncesinde bölgede işlenen cinayetlere çevrildi.Susurluk davasına konu olan ve Gölbaşı’nda işlenen önemli faili meçhul cinayetlerden en önemlisi Kürt kökenli olduğu bildirilen avukat Yusuf Ekinci’nin öldürülmesiydi. Ekinci, polisin arama yaptığı bölgeye yakın bir yerde 25 Şubat 1994’te ölü olarak bulunmuştu. Aradan yıllar geçmesine karşın bu cinayet aydınlatılamadı.Yine Susurluk öncesi kamuoyunda en fazla tartıştıran faili meçhul cinayetlerden bir de emekli binbaşı Cem Ersever ve sevgilisinin öldürülmesiydi. Susurluk olayının kilit faili meçhul cinayetleri arasında yeralan Cem Ersever’de Gölbaşı ile ilişkilendirilmişti. Ancak Ersever’in cesedi 4 Kasım 1993’te elleri arkadan bağlanmış ağzı bantlı kafasına iki kurşun sıkılmış cesedi Elmadağ ilçesi çıkışında kireç ocaklarında bulunmuştu.Susurluk olayının kilit ismi İbrahim Şahin’in evinde bulunan krokiler çerçevesinde ODTÜ arazisi ile Belediye sınırlarının kesiştiği noktada yapılan kazıda ortaya çıkan silah ve mühimmatın bu cinayetlerle bağlantısı olup olmadığı kuşkularını akla getirdi.Eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in Ankara'daki evinde yapılan aramada ele geçirilen bir kroki üzerine Gölbaşı'nda kazı yapan polis, beş ayrı yerde daha kazı yapmaya başladı. Krokide işaretli yerleri kazan polis, Susurluk'ta kayıp olan silahların peşinde.Gölbaşı'nda dün gece başlayan ve bugün öğle üzerine sona eren kazı çalışmalarında bombalar ve patlayıcı maddeler bulunmuştu. Polis, öğleden sonra Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde Atatürk evinin bahçesinde, Saklıbahçe'de, Mamak'ta, Bala'da ve Emek-Beştepe'de de kazı çalışmalarına başladı. Saklıbahçe, AKP Genel Merkezi'nin 150 metre yakınında bulunuyor.Aramalarda metal dedektörleri ve dedektör köpekler kullanılıyor. Çalışmaların yapıldığı bölgede emniyet güçleri geniş çaplı bir emniyet şeridi oluşturdu. Gazetecilerin ve vatandaşların emniyet şeridini geçmesine izin verilmezken yol da trafiğe kapatıldı.