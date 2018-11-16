Gölbaşı'nda otomobil devrildi: 4 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Belören Beldesi yakınlarında meydana geldi. Nevin Karadutlu yönetimindeki 46 HU 617 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Nevin Karadutlu ile otomobilde bulunan Berrin Nur Karadutlu, Ahmet Kara ve Neziha Nermin Karadutlu yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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