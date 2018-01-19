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Gölbaşı'nda 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı

19 Ocak 2018 14:30

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı Ozan Köyünde meydana geldi. Sabah uyanan Mustafa Gök (52), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Gök ile eşi Meryem Gök (49), çocukları Habip (21) ve Seydi Muhammet\'i (3) ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste serum tedavisi uygulanan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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