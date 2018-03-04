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Gölbaşılı çiftçilerden Afrin'deki Mehmetçiğe destek

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu

04 Mart 2018 20:31

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.
Gölbaşı İlçesi Bezirhane ve Selametli  Mahalle çiftçileri ortaklaşa Afrin\'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı bir program düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, siyasi parti ilçe temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yine şehitler için küçükbaş kesildi. Çiftçiler, Türk bayraklarıyla donattıkları traktörleriyle konvoy oluşturdu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Afrin\'deki Mehmetçikle ruhen birlikte olduklarını söyleyerek \"Şu anda bedenimiz burada olsa bile ruhen ordayız. Biz de gönüllü olarak gitmeye hazırız. Allah\'ım ordaki askerlerimize, yurt içinde mücadele eden güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin inşallah. Dualarımız onlarla\" diye konuştu.

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