Mahkeme'den, 96 internet sitesine erişim engeli kararına onay!

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 96 internet sitesine ve 23 Twitter hesabına yönelik verdiği erişimin engellenmesi kararını onayladı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Gündem gazetesi, Sendika.org, Yüksekova Haber, Rudaw gibi pek çok internet sitesine erişim engellenmişti.

TİB, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un "Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi" başlığını taşıyan 8/A maddesine göre, 96 internet sitesi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 23 hesaba yönelik, "yaşam hakkı ile kişilerin mal ve can güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçeleriyle 25 Temmuz itibarıyla erişimin engellenmesine karar verdi.

TİB tarafından uygulanan erişimin engelleme kararları, onay için Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu. Aynı gün başvuruyu değerlendiren mahkeme de "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında TİB'in uyguladığı erişimin engellemesi ve içerik çıkarma kararlarının hukuka uygun olduğuna karar verdi. Böylece mahkeme tarafından onaylanan kararla TİB tarafından DAEŞ, PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yapan 96 internet sitesi ile Twitter'daki 23 hesaba yönelik erişim engeli uygulandı.

PKK’ye yönelik başlatılan hava saldırısına paralel aralarında DİHA, ANF, ANHA, Rojnews, Özgür Gündem gazetesi, Sendika.org, Yüksekova Haber, Rudaw, RojNews, Rudaw ve BasNews’in de aralarında bulunduğu çok sayıda siteye TİB tarafından iletişim yasağı konulmuştu. Ayrıca dün ETHA’ya erişim engellenmiş ve ETHA’dan yapılan açıklamada, “ETHA gerçekleri hem sosyal medya hem de yeni internet siteleri üzerinden halka ulaştırmaya devam edecek” denilmişti.

Bugün de Jin Haber Ajansı’na (JINHA) erişim engellendi.