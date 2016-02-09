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Mahkeme 64 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelini onayladı

Karara, terörü öven, kamu düzenini tehdit eden içerik paylaşımı gerekçe gösterildi

09 Şubat 2016 15:49

Can Bursalı

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Sendika.org, Demokrathaber, Yüksekovahaber, Kızılbayrak.net, ve Bestanuçe gibi internet sitelerinin de aralarında bulunduğu 64 internet sitesi ve Twitter hesabı hakkında erişime engellemesini onayladı. 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 27 Ocak'ta 64 internet sitesinin Başbakanlık'ın talebiyle erişimini engellemişti. Engellemenin ardından mahkemenin onayına sunulan uygulamaya, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliklerinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi için terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden içeriklerin paylaşılması gerekçe olarak gösterildi. 

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