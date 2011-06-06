-GOLAN'DAKİ ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ ŞAM(A.A) - 05.06.2011 - İsrail'in, Golan Tepeleri'ni işgal edişinin yıldönümü olan Neksa Günü'nde, çok sayıda Filistinli ve Suriyeli İsrail işgali altındaki topraklarla Suriye'yi ayıran tampon bölgede eylem yaptı. Sabah saatlerinde başlayan ve hala devam eden eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı gözlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren eylemciler, Suriye ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerini ayıran BM denetimindeki tampon bölgelere akın etti. Birkaç noktada başlayan eylemlerde, tampon bölgeyi aşarak İsrail'in işgali altındaki kısımı ayıran tel örgülere kadar ulaşan eylemcilerden 5'i, İsrail keskin nişancıları tarafından vuruldu. 5 eylemcinin ölüm haberinin duyulmasının ardından, Kuneytra ve başkent Şam'dan yüzlerce araçla birlikte çok sayıda insan, eylemlerin devam ettiği tampon bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı. Olayların büyümesinin engellenmesi için Suriye güvenlik güçlerinin Golan yolu üzerinde çok sayıda kontrol noktası oluşturması dikkat çekti. Golan'a gitmek isteyen eylemcilere güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik güçleri ile eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandığı gözlenirken, güvenlik güçleri bazı kontrol noktalarında başarılı oldu. Ancak, eylemciler alternatif güzergahlardan eylemlerin devam ettiği Kuneytra ve Ayn El Tini'ye ulaştı. -İSRAİL KESKİN NİŞANCILARI- Kuneytra'da eylemler devam ederken Ayn El Tini köyünde de eylemciler köyün karşısında yer alan ve İsrail'in işgali altında bulunan Mecd El Şems köyüne geçmeye çalıştı. Mecd El Şems köyünde, çok sayıda İsrail askerinin ve yaklaşık 10 tane askeri aracın yanısıra keskin nişancıların konuşlandığı gözlendi. Suriye tarafındaki eylemciler tampon bölgenin bitimindeki dikenli tellerin bir kısmını kaldırdı. Eylemciler, dikenli tellerin kaldırıldığı yerden Mecdel Şems köyüne geçmeye çalıştı. Bu alandan geçmeye çalışan her eylemciye İsrail keskin nişancıları ateş açtı. Filistin ve Suriye bayrakları taşıyan eylemcilerin bir kısmı, vuruldukları yerde hayatını kaybederken, yaralılar bulundukları yerden Suriye tarafına güçlükle taşındı. Suriye tarafında eylemler devam ederken, Mecd El Şems köyünde yaşayan Suriyeliler eylemler süresince Suriye tarafındakilere destek vermeyi sürdürdü. Akşam saatlerinde, göstercilere gözyaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Mecd El Şems köyündeki Suriyeliler karşı koymaya çalıştı. Arbede yaşandığı gözlenen Mecd El Şems köyünde silah sesleri ve ambulans sirenleri duyuldu. -ÖLÜ VE YARALILAR GÜÇLÜKLE TAŞINDI- Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında kalan kısmının dik oluşu nedeniyle ölü ve yaralılar güçlükle ambulanslara taşındı. İsrailli keskin nişancılar tarafından dikenli teller etrafında olan herkese ateş açılırken, bazı ölü ve yaralıları taşıyan sedyeler, tepeden sarkıtılan iplerle yukarı çekildi. Her yaştan ve herkesimden insanın katıldığı eylemlerde gözyaşartıcı gaza karşı bol miktarda soğanın bulundurulması dikkat çekerken, tampon bölgede namaz da kılındı. Kuneytra valisi Halim Meşhediye, Ayn El Tini köyünden olayları takip etti. Golan Tepeleri'nin 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilmesinin yıldönümü olan 5 Haziran nedeniyle büyük çapta gösterilerin yapılacağı duyurulmuş, ancak gösteriler bugün iptal edilmişti. İsrail, 1967 yılından beri Golan Tepeleri'nin bir kısmını BM'nin kararlarına rağmen işgali altında tutuyor.