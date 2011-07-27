Gol yememek için rakibinin boynunu kırdı

T24 - Brezilya’da oynanan bir futbol maçında rakip futbolcuya uçarak tekme atan kaleci rakibinin boynunu kırdı.



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Ülkedeki Barao de Cocais kenti yakınlarındaki madenci kasabası Belo Horizonte’de Sport Recife ile Gustavo Vasco da Gama takımları karşı karşıya geldi. Konuk ekip 3-1 öndeyken oyun durdu. Rakibe sinirlenen Sport Recife kalecisi, Gustavo Vasco da Gama oyuncusu Elivelton’a doğru koşarken kick-boksçu gibi uçarak tekme attı. Boynundan tekmeyi yiyen futbolcu yere yığılırken, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde omurga travması geçirdiği boynunda kırık olduğu tespit edildi.



Rakibine acımasızca saldıran kaleci gözaltına alınırken, maç tatil edildi.





