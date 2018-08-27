Gol yağmurunun yaşandığı maçta Kartal'a büyük darbe

Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Çok sayıda pozisyonun olduğu maçtan Antalyaspor 3-2 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın evinde 45 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor’a 3-2 yenilen Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynadığı bir lig maçında ilk kez yenilgiyle tanışmış oldu ve 45 maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

Konuk ekip Antalyaspor 20. dakikada Souleymane Doukara’nın attığı golle 1-0 öne geçerken 5 dakika sonra Hakan Özmert’in Doukara’ya çarpan şutu yine ağlarla buluşunca Antalyaspor 2-0’lık üstünlüğü ele geçirmiş oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 56. dakikada Pepe’nin kafa golüyle durumu 3-2’ye getirdi. Bu dakikadan sonra Antalyaspor’un direnişi, Beşiktaş’ın galibiyet için baskılı futbolu vardı.

Antalyaspor kalecisi Boffin’in üst üste kurtarışlarının yanı sıra 89. dakikada Pepe’nin kafa vuruşu direkten dönünce kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 6 puanda kalırken Antalyaspor ise 4 puana ulaştı. Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Bursaspor’a konuk olurken Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Beşiktaş, Süper Lig’de evinde 45 maçtır kaybetmiyordu. Bu, Süper Lig’de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş’ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisiydi.

İlk 11’ler:

BEŞİKTAŞ: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Quaresma, Negredo

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara