Gol yağmurunun yaşandığı gecede gülen Kartal oldu!

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın baştan sona büyük çekişme içerisinde oynadığı maçta 7 gol atıldı! Siyah-beyazlılar iki kez öne geçip, geriye düştüğü maçta 3 puanı 90+1'de Atiba ile kaptı: 4-3.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İkinci yarının en formda takımı bordo-mavililer ile liderin maçı taraflı tarafsız bütün izleyenleri mest etti!

33 bin 513 biletli seyircinin izlediği maçta Beşiktaş, yeni stadında hiç yenilmeyen Trabzonspor’u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş bu sonuçla 61 puanla haftayı tamamlayarak gözlerini Fransa’daki Lyon maçına çevirdi. Trabzonspor ise 44 puanla 5. sırada haftayı tamamladı. Başakşehir, Galatasaray’ı yenerse lider ile farkı 3’e indirecek!

Referandum nedeniyle gelecek hafta Süper Lig’de maç oynanmayacak. Siyah-beyazlılar 24 Nisan’da Adanaspor’u sahasında konuk edecek. Trabzonspor ile 22 Nisan’da Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Perdeyi Cenk açtı

4. dakikada Babel’in pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Adriano’nun içeriye çevirdiği topa Cenk Tosun gelişine şık bir vuruş yaptı ve Beşiktaş’ı öne geçirdi: 0-1.

Okay’dan süper cevap!

Beraberlik golünü arayan Trabzonspor, 25. dakikada eşitliği yakaladı. Olcay’ın önde baskısı sonrası sol kanatta topu alan Yusuf Yazıcı, ortadaki Okay’ı gördü. Okay sol ayağıyla düzeltip yay üzerinden sağ ayağıyla çok sert vurdu ve Fabri’yi avladı: 1-1.

Sonradan girdi golünü attı

Dakikalar 55’i gösterdiğinde Cenk’in pasıyla penaltı noktası hizasında topu alan Aboubakar, hemen yanındaki Durica’ya rağmen çok iyi döndü ve bekletmeden vuruşu yaptı, yerden giden top Onur’un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-2.

Castillo, Fabri’yi avladı

63. dakikada Trabzonspor maça yine dengeyi getirdi. Sol kanatta topu alan Castillo, ceza sahasına paralel kat etti ve yay üzerinden sağ ayağıyla köşeye nefis gönderdi, Fabri çaresiz kaldı ve maça bir kez daha denge geldi: 2-2.

2 dakikada öne geçtiler

65. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yusuf ortaladı, savunmadan seken topu arka direkte tamamlayan Rodallega Trabzonspor’u öne geçirdi: 3-2.

Talisca frikikten avladı

74. dakikada Talisca, Uğur’un müdahalesiyle tehlikeli noktada yerde kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı yıldız, sol köşeye 90 diye tabir edilen noktaya inanılmaz vurdu. Onur’un yetişemediği top ağlarla buluştu: 3-3.

Süper maça süper kapanış!

Süper Lig tarihine geçecek maçın kapanışı da harika oldu! 90+1’de Gökhan Gönül’ün sağ kanattan yaptığı ortaya Atiba şık bir kafa vuruşu yaparak Beşiktaş’ı 4-3 öne geçirmeyi başararak takımına 3 puanı getirdi.