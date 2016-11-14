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Spor

Gol sevinci izdihama neden oldu

İzmir'de Alaçatıspor ile Turgutluspor arasında oynanan karşılaşmada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü

14 Kasım 2016 16:32

Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9’uncu Grup’ta İzmir deplasmanında Alaçatıspor’u 1-0 yenerek Ayvalıkgücü Belediyespor’dan liderliği geri alırken. kırmızı siyahlı ekibin galibiyet golünün ardından 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

86’ncı dakikada Kaan’ın ağlara giden vuruşundan sonra Turgutlusporlu futbolcular, gol sevincini paylaşmak üzere taraftarlarının bulunduğu tribüne koştu. Bu esnada Turgutlulu futbolseverler de tel örgüye yüklenince büyük bir yığılma oldu.

Olay sırasında ön sıradaki taraftarlardan yere düşenler ayaklar altında kalarak ezildi. Bu arada tel örgünün yıkılması, bir faciayı önledi. Yıkılan tel örgüden saha içine girerek ezilmekten kurtulan taraftarlardan 5’inin hafif yaralandı.

Olay yüzünden güvenlik güçleri, maç sonunu beklemeden taraftarları stat dışına çıkardı. Yöneticiler, büyük bir kazayı ucuz atlattıklarını söylediler.

 

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