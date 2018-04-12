Gol sesi çıkmayan maçta turlayan taraf Bayern oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarında Sevilla’yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran ve ciddi bir avantaj elde eden Bayern Münih, rakibini tur için konuk etti. Takımlar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve Bayern evinde yarı finale yükselen taraf oldu.

Bayern Münih ile Sevilla, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaştı. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Bayern, evindeki rövanşta sessiz kaldı ancak adını yarı finale yazdırdı. Allianz Arena'da yapılan mücadeleye hızlı başlayan taraf Bayern Münih olurken; iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Tur için mutlak goller bulması gereken Sevilla, 59. dakikada Correa ile direği geçemezken, kalan dakikalardaki çabalar sonucu değiştirmek için yeterli olmadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Rakibine toplamda 2-1'lik üstünlük sağlayan Bayern, adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan Correa, 90+3. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve Sevilla maçı 10 kişi tamamladı.