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Spor

Gol olup yağdılar!..

Aalborg'u ağırlayan Villarreal, Llorente'nin muhteşem performansı ve Aalborg kalecisi Zaza'nın hataları nedeniyle tarihi bir gece yaşadı

22 Ekim 2008 03:00


Sahasında Danimarka ekibi Aalborg'u ağırlayan Villarreal, Llorente'nin muhteşem performansı ve Aalborg kalecisi Zaza'nın hataları nedeniyle tarihi bir gece yaşadı ve rakibini 6-3 mağlup etti. El Madrigal'de karşılaşmayı izleyen taraftarlar dokuz golün tadını çıkardı.

Villarreal 19. dakikada Saganowski'nin attığı golle 1-0 geriye düşse de, 27. dakikada Giuseppe Rossi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golüyle beraberliği yakaladı.

32. dakikada Capdevilla'nın 25 metreden attığı harika gol, Sarı Denizaltıları'nı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında, 45. dakikada yine sahneye Saganowski çıktı. Saganowski topu Enevoldsen'le buluşturdu ve bu oyuncunun bitiric vuruşu Danimarka ekibinin ilk yarıyı berabere bitirmesini sağladı.

İkinci yarıda da El Madrigal tribünleri gol izlemeye büyük bir keyifle devam etti.

67. dakikada kaleci Zaza'nın inanılmaz hatasını değerlendiren Llorente skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden iki dakika sonra Pires yine topu Llorente'yle buluşturdu. Llorente'nin şık bitirişi farkı ikiye çıkardı.

77. dakikada Johansson'un golüyle tekrar umutlanan Aalborg tekrar umutlandı ancak karşılaşmada başka gol atmayı başaramadılar.

79'da Pires'in golünden sonra, 83'te Llorente'nin golü skoru belirledi ve Villarreal, sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşadı.

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