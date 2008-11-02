Gol müydü, değil miydi?



Volkan'ın kaleden çıkardığı pozisyon gol müydü? Bakın Rıdvan ve Toroğlu neler söyledi?







F.Bahçe karşısında 60 dakika eksik oynayan Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Halil Ünal, Fenerbahçe maçında bariz bir gollerinin verilmediğini savundu. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'na göre de pozisyon goldü. Hatta ölçüm cihazına göre top 7 santimetre içeriden çıkarılmıştı.



ÜNAL: GOLDÜ



Ünal, maçın ardından yaptığı konuşmada, Eskişehir'de futbol adına güzel şeylerin yaşandığını belirterek, ''Maçın ardından üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Bana göre bir golümüz verilmedi. Bariz yarım metre içeriden çıkarılan bir toptu'' dedi.



RIDVAN: GOLDÜ



Tartışmalı pozisyon için "Yüzde 100 futbol" programında Rıdvan'ın yorumu "Volkan'ın içerden çıkardığı top bana göre goldü" dedi...



TOROĞLU: GOLDÜ



Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun Maraton programında ise Toroğlu gol olması için topun tamamının kaleden girmesi gerektiğini söyledi. Ölçüm cihazına göreyse top 7 santimetre içeriden çıkarılmıştı