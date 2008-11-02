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Spor

Gol müydü, değil miydi?

Carlos'un geri pası sırasında Volkan'ın kaleden çıkardığı pozisyon gol müydü? Rıdvan ve Toroğlu neler söyledi?

02 Kasım 2008 02:00


Volkan'ın kaleden çıkardığı pozisyon gol müydü? Bakın Rıdvan ve Toroğlu neler söyledi?



F.Bahçe karşısında 60 dakika eksik oynayan Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Halil Ünal, Fenerbahçe maçında bariz bir gollerinin verilmediğini savundu. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'na göre de pozisyon goldü. Hatta ölçüm cihazına göre top 7 santimetre içeriden çıkarılmıştı.

ÜNAL: GOLDÜ

Ünal, maçın ardından yaptığı konuşmada, Eskişehir'de futbol adına güzel şeylerin yaşandığını belirterek, ''Maçın ardından üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Bana göre bir golümüz verilmedi. Bariz yarım metre içeriden çıkarılan bir toptu'' dedi.

RIDVAN: GOLDÜ

Tartışmalı pozisyon için "Yüzde 100 futbol" programında Rıdvan'ın yorumu "Volkan'ın içerden çıkardığı top bana göre goldü" dedi...

TOROĞLU: GOLDÜ

Şansal Büyüka ve Erman Toroğlu'nun Maraton programında ise Toroğlu gol olması için topun tamamının kaleden girmesi gerektiğini söyledi. Ölçüm cihazına göreyse top 7 santimetre içeriden çıkarılmıştı

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