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Spor

Gol mü değil mi?

Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında çok önemli 2 puan bıraktı.

28 Kasım 2008 02:00



Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında çok önemli 2 puan bıraktı.


Karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor forveti Umut Bulut'un, Kayserispor kalecisi Souleymanou'nun üzerinden aşırdığı top kaleye doğru yöneldi. Bu pozisyonda Aydın Toscalı topu röveşata ile çeldi.

Bu pozisyonda hakem Halis Özkahya, topun tamamının çizgiyi geçtiğini işaret ederek golü verdi. Fakat Kayserisporlu oyuncular uzun süre hakeme itiraz ettiler ve Aydın'ın topu, çizgiyi geçmeden çıkardığını söylediler...

Not: Fotoğraf maraton.com.tr'den alınmıştır.

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