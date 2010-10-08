-GOL KRALLIĞINA 4 ADAY ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda Uruguaylı Diego Forlan, Alman Thomas Müller, İspanyol David Villa ve Hollandalı Wesley Sneijder, gol krallığı yarışında beş golle ilk sırayı paylaşıyor. Almanya'nın Uruguay'ı 3-2 yenerek üçüncü olduğu maçta birer gol atan Alman Müller ve Uruguaylı Forlan, beş gole ulaşarak, gol krallığı yarışında Sneijder ve Villa ile ilk sırada yer aldı. Gol krallığında ikinci sırayı, dört golü bulunan Gonzalo Higuain (Arjantin), Miroslav Klose (Almanya) ve Robert Vittek (Slovakya) paylaşıyor. Kupada üç golü bulunan futbolcular ise Landon Donovan (ABD), Asamoah Gyan (Gana), Luis Fabiano (Brezilya), Luis Suarez (Uruguay) olarak sıralanıyor. Kupada yarın Hollanda ve İspanya arasında yapılacak final maçında, beşer golü bulunan Sneijder ve Villa'nın tek başına gol kralı olma ihtimali bulunuyor. Bu arada, grip nedeniyle maçta yer alamayan Alman golcü Miroslav Klose, dünya kupalarında 15 gol atan Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu egale etme şansı bulamadı.