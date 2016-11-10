Gol krallığı yarışına 'yabancı' damgası

Almanya Bundesliga'da Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Fransız Anthony Modeste 11'er golle, ilk sırada bulunuyor,

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'daki (Serie A) gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan isimlerin tamamı yabancı oyunculardan oluştu.

Fransa'da Uruguaylı Edinson Cavani, İtalya'da Arjantinli Mauro Icardi ve Bosna Hersekli Edin Dzeko, Almanya'da Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Fransız Anthony Modeste, İspanya'da Arjantinli Lionel Messi ve Uruguaylı Luis Suarez ile İngiltere'de İspanyol Diego Costa, milli takım arasına girilen Avrupa'da büyük liglerin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Türkiye'de ise milli futbolcu Cenk Tosun ile Burkina Fasolu Abdou Razack Traore, 6'şar golle birinci sırayı paylaşıyor.