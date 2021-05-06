Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için

TURKCELL Kadın Futbol Ligi'nde gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay, tüm gollerini geçtiğimiz yıl 28 Nisan'da kaybettiği babası Mahmut Baturay için attığını dile getirdi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmaları, 17 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Demirci Spor Kompleksi'nde yapıldı. Final karşılaşmasında Fatih Vatan Spor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş şampiyon olurken; Fatih Vatan Spor sporcusu Zelal Baturay, attığı 7 golle turnuvanın gol kraliçesi seçildi.

''Fanatik bir taraftar gibi beni destekledi''

Babasının onu bir fanatik bir taraftar gibi desteklediği söyleyen Zelal Baturay, ''Tüm maçlarıma geldi. Hatta bir maçta hakeme o kadar çok laf söyledi ki, hakem ondan şikayetçi olacağını söyleyerek tribünden çıkarttırmadı. Araya ben girdim, ''Hocam, o benim babam. Maç heyecanıyla olabiliyor bazen'' diyerek vazgeçirdim'' dedi.

Babasıyla gittikleri her yere yanlarında top götürüp çalıştıklarını anlatan Baturay, hayattayken babasının sadece maçlarda tribünden taktik vermekle kalmadığını; eve gidince de ''Sen şöyle yaptın, aslında böyle yapmalıydın'' diye kendisini uyardığını anlattı. Babasını, 28 Nisan'da kanserden kaybettiklerini söyleyen Zelal Baturay, ''Yaşasaydı, bugün mutlaka burada olurdu. Tribünde bir holigan gibi beni desteklerdi. Attığım bütün goller babam için, annem için. Babamın beni izlediğini ve gördüğünü biliyorum'' şeklinde konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren erkek çocuklarıyla birlikte sokak aralarında top oynadığını söyleyen Zelal Baturay, “Bir gün yine sokakta top oynarken, oradan geçen hocalarım beni görmüş. Bana, futbol antrenmanlarıma gelip gelemeyeceğimi sordular. Ben de ''Gelirim'' dedim. Sonra Diyarbakır'da antrenmanlara gitmeye başladım" dedi. Ailesinin futbol oynamasına ses çıkartmadığını, ancak okulunu bitirmesi gerektiğini sürekli hatırlattıklarını belirten Zelal Baturay, kendisinin üniversiteyi bitirerek beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi.

''Kadın futbol takımı kurmak için mahalle mahalle gezdik''

Diyarbakırspor'un altyapısında erkek takımıyla antrenmanlara devam ederken, kadın futbol takımı kurma girişimi başladığını anlatan Zelal Baturay, "Biz hocalarımızla birlikte 2009'da Diyarbakır'da mahalle mahalle, sokak sokak, hatta ev ev dolaştık. Futbol oynayabilecek kızları bulmaya çalıştık. Bulduklarımıza futbol oynamak isteyip istemediklerini sorduk'' dedi. Antrenmanlara 7 kişiyle başladıklarını söyleyen Baturay, ''Daha sonra okullara yaptığımız ziyaretler sonucunda bu sayı 22'ye kadar çıktı. 2011 yılında lisanslarımızı çıkartarak takımımızı oluşturduk" şeklinde konuştu.

2011 yılında Liverpool için seçmeler yapıldığını söyleyen Zelal Baturay, "Seçmelere hakem Ahmet Çakar da gelmişti. 1500 erkek sporcunun katıldığı seçmelerde ben ilk 20 arasına kaldım. Hatta oraya gelen hocalar, ''Keşke imkanımız olsa da seni İstanbul'a götürsek'' demişti" dedi. (DHA)