'Gol kralı olabilirim'



Beşiktaşlı futbolcular Şili’li futbolcu Rodrigo Tello’nun oğlu Axel’in doğum gününde bir araya geldi.



Aileleriyle, ellerinde hediye paketleri 4 yaşına giren Axel’in doğum gününü kutlamak için bir araya gelip Tello ailesinin kapısını çalmışlardı ve onlarla birlikte bu mutlu günde yanlarında Hürriyet vardı.



Gün Axel’in günüydü, ama hepsi birbirinden ünlü futbolcu bir araya gelirse ne olur, tabii ki futbol dillerden düşmez. Kaptan Delgado, Bobo, Zapotocny, Ekrem Dağ, İbrahim Üzülmez eşleri ile geldikleri partide doğum günü şarkıları yanında şampiyonluk marşları söyleyerek eğlenirken ligi ve kupayı tartışmaya başladı.



Bobo yeni sezonda gol kralı olabileceğini vurgularken Tello karşı çıktı "Senin rakibin yine Beşiktaş’tan olacak. Ben ve Nobre seni takip ediyoruz" dedi. Tello eşi Valeri ile takım arkadaşlarına mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederken, "Futbol sahası içinde olduğu gibi dışında da kenetlendik" dedi ve devam etti:



"Sezona çok iyi hazırlandık. Beşiktaş bence İspanya’nın Barcelona ekibi gibi hırslı ve inançlı. Geriye düşsek bile mücadeleden vazgeçmiyoruz. G.Saray aktif ve tempolu. Aragones’i tanıyorum, çok zeki bir teknik adam, kapanına yakalanmamamız gerekiyor."



Bobo yeniden söze girdi: "Mustafa Denizli’nin özelliklerimize göre sistem belirlemesi başarının önemli anahtarı. F.Bahçe, G.Saray’dan daha aktif oyun sergiliyor. Trabzonspor’u unutmayalım. Ligde ne yapacağı belli olmaz."



Derbi ölçü değil



Beşiktaş’a yeni katılmasına rağmen kendisini uzun yıllar siyah beyazlı camiaya ait hissettiğini söyleyen Ekrem Dağ, Tello ve Bobo’nun görüşlerine katıldığını belirtirken, "Fizik ve kondisyonumuzu çok iyi kullanıyoruz. F.Bahçe’de Alex, G.Saray’da Arda’nın dışında star yok. Bizde ise çok yönlü oyuncular var. Artılarımız daha fazla. Trabzon’da Beşiktaş’ın büyüklüğünü daha iyi hissettim" dedi.



Zapotocny söze girdi: "Türkiye’de taraftarlar çok ateşli. Kayserispor, Gaziantepspor da çok kuvvetli. Şampiyonluk için konuşmak erken ama şampiyonluğa hazırlanmış kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. G.Saray önemli rakip. F.Bahçe’de istikrar göremedim. G.Saray galibiyeti bir ölçü değil."



Cisse ise "UEFA Kupası’nda Metalist’e elenmenin acısını bu sezon şampiyonluklar kazanarak unutturmak zorundayız.



Ofansta güçlenmeliyiz



Küçümsenecek takım yok. Her maçta üst düzey performans göstermek zorundayız" dedi. Delgado takım arkadaşlarını dinledikten sonra "Şampiyonluğu istiyorsak F.Bahçe ve G.Saray’ı evinde yenmek zorundayız. Bunu da başaracak güç var. Ancak defansımız kadar ofansif gücümüzü de arttırmalıyız" yorumunu yaptı.



Ama son noktayı eski kaptan İbrahim Üzülmez koydu: "Herkes hedeflere ulaşmak için çırpınıyor ve konuşuyor. F.Bahçe ve G.Saray birbirini yer ve final için son golü Beşiktaş olarak bizler atarız. Neden iki kupayı kazanmayalım." Yaklaşık 5 saat süren keyifli doğum günü kutlamasının en çok yorulanı ise tercüman Selen Gülbardak oldu.



