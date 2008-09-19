Gol düellosunun galibi Aslan

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Baros hayat verdi Baros hayat verdi

Skibbe: Rövanş zor geçecek Skibbe: Rövanş zor geçecek

Deplasmanda İsviçre'nin Bellinzona takımı ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, son yarım saat 10 kişi oynayan rakibini 4-3 mağlup etti. Milan Baros attığı 2 golle temsilcimizin avantaj sağlamasında önemli rol oynadı.St. Jakob-Park Stadı'ndaki maçın ilk yarısında topu daha fazla ayağında tutan Galatasaray, atak organizasyonlarında ise sıkıntı yaşadı. Yakaladığı iki önemli pozisyonu Nonda ile değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Lustrinelli'nin golüyle geriye düşmesine karşın, Kewell'ın ayağından kazandığı golle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlamayı başardı.İkinci yarıya ev sahibi ekip golle başlarken, 47'de Türk asıllı futbolcu Gürak takımını tekrar öne geçirdi. Galatasaray bu gole 4 dakika sonra Milan Baros'un kafa vuruşuyla cevap verdi.Bellinzona'dan Gashi 60. dakikada Baros'a yatığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, 80. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Baros kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydetti.10 kişilik Bellinzona 89. dakikada Rocca'nın golüyle eşitliği sağlarken, son sözü Lincoln söyledi ve Brezilyalı yıldız uzatma anlarındaki golüyle Galatasaray'ın sahadan 4-3 galip ayrılmasını sağladı.Zayıf rakibi karşısında gruplara kalma yolunda büyük bir avantajlı dönen Galatasaray, rövanş maçını 2 Ekim'de Ali Sami yen Stadı'nda oynayacak.Stat: St. Jakob-ParkHakemler: Sorin Corpodean, Cristian Constantin Nica, Octavian Sovre (Romanya)Bellinzona: Gritti xx, Siqueira xx, Mangiarratti xx, La Rocca xx, Bernardet xx, Gürkan xx, Wahab xx, Garrido xx (Dk. 68 Diarra x), Gashi x, Kalu x, Lustrinelli xxx (Dk. 73 Neri x)Galatasaray: De Sanctis xx, Emre Aşık x, Meira x, Servet x, Volkan Yaman x, Serkan Kurtuluş xx (Dk. 73 Yaser x), Ayhan xx, Lincoln xx, Kewell xxx, Baros xxxx, Nonda x (Dk. 61 Aydın xx)Goller: Dk. 32 Lustrinelli, Dk. 47 Gürkan, Dk. 90 La Rocca (Bellinzona), Dk. 39 Kewell, Dk. 51 ve Dk. 80 Baros, Dk. 90+2 Lincoln (Galatasaray)Kırmızı Kart: Dk. 60 Gashi (Bellinzona)Sarı Kartlar: Dk. 43 Kewell, Dk. 57 Meira (Galatasaray), Dk. 71 Diarra (Bellinzona)8. dakikada Meira'nın orta sahadan uzun pasında Bellinzona defansının arkasına Baros, ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alırken, daralan açısına rağmen sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca gitti.11. dakikada ceza sahası önünde Lincoln'ün aşırtma pasında Nonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazda yakın mesafeden bu oyuncunun gelişine vuruşunda top kaleci Gritti'den döndü.31. dakikada soldan Kewell'ın doldurduğu topa ceza sahası içinde Linoln'ün vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.32. dakikada Bellinzona, 1-0 öne geçti. Galatasaray defansının ofsayt düşüncesiyle duraklamasından faydalanan Lustrinelli, gönderilen aşırtma pasta defansın arkasına sarktı ve kaleciyle karşı kaşıyla pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.37. dakikada Meira'nın ara pasıyla hareketlenen Nonda, ceza sahası önüne kadar açılan Gritti'yle karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye gönderdi ve fırsattan yararlanamadı.39. dakikada Kewell, Galatasaray'a eşitliği getiren golü attı. Sağdan Serkan Kurtuluş'un ortaladığı topa ceza sahası içinde gelişine çok sert bir vole vuruşu yapan Kewell, fileleri havalandırdı: 1-1.44. dakikada Lincoln'ün pasıyla topla buluşan Baros'un ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.47. dakikada Bellinzona, Galatasaray karşısında yeniden öne geçmeyi başardı. Ceza sahası içine kadar tek paslarla gelen İsviçre ekibinde Wahab'ın topuk pasıyla topu önüne alan Gürkan, plase bir vuruşla kaleci De Sanctis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.50. dakikada ceza sahası önünden Wahab'ın yerden yaptığı sert vuruşta, kaleci De Sanctis son anda topu kornere çeldi.51. dakikada Baros, Galatasaray'a yeniden eşitliği getirdi. Lincoln'un soldan orta olarak kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Baros kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.54. dakikada soldan hızla çıkan Kewel'ın ceza sahasına kadar girdikten sonra yaptığı ortada, kale önünde Siqueira Baros'tan önce topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.56. dakikada hızlı gelişen Bellinzona atağında, kalesini terk eden de Sanctis, Lustrinelli'den önce topu uzaklaştırarak pozisyonu önledi.66. dakikada Lincoln'ün pasıyla sağdan Bellinzona ceza sahasına giren Kewell'ın vuruşunda top kaleci Gritti'den döndü.74. dakikada sağdan Gürkan'ın ortaladığı topa arka direkte Kalu kötü bir vuruş yaparak takımı adına önemli bir fırsatı kullanamadı.Yine aynı dakikada soldan çalımlarla Bellinzona kalesine yaklaşan Aydın'ın yerden ortasında, kale önünde Baros'tan önce defans ayak koydu.80. dakikada Baros, Galatasaray'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Gürkan'ın hatalı geri pasında topu kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Baros, Mangiarratti'nin de yetişmesine rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.90. dakikada La Rocca, Bellinzona'ya 3-3'lük beraberliği getirdi. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen La Rocca, kafayla topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 3-3.90 artı 2. dakikada Lincoln, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı. Ceza sahası önünden Lincoln'ün yaptığı sert vuruşta defanstan seken top kaleci Gritti'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-4.Galatasaray, oldukça zorlandığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.