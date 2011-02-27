-GOL DÜELLOSUNDAN EŞİTLİK ÇIKTI TRABZON (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı. 47. dakikada Serkan'dan sıyrılarak soldan ceza alanı son çizgisine inen Amrabat'ın pasında, Semih'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti. 52. dakikada Jaja'nın soldan ortasında, yakın mesafedeki Önder'in ters şutunda, kaleci Souleymanou direğin dibinden topu kornere çelmeyi başardı. 54. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Colman'ın derinleme pasında, Önder'den topu kurtararak kaleci Souleymanou ile karşı karşıya kalan Burak, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1 56. dakikada Kayserispor, beraberliği sağladı. Ziani'in pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı kaleci Onur'un solundan filelere göndererek kendisi ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-2 63. dakikada Amrabat'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Selim'in kafa vuruşunda, kaleci Onur'u geçen topu savunmada Glowacki kafa ile çıkarmayı başardı. 64. dakikada Burak'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üsten auta gitti. 66. dakikada Kujovic'in soldan ortasında, yakın mesafedeki Semih'in gelişine şutunda, top yandan auta gitti. 69. dakikada Abdullah'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, Mehmet Eren'in kafa vuruşunda, top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu Hamza tamamlamak istedi, ancak çizgi önünde Glowacki, müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 82. dakikada Kayserispor maçta öne geçti. Ziani'nin ara pasında sağ tarafta ceza alanı son çizgisindeki Amrabat, topu içerideki Kujovic'e çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2 84. dakikada Kayserispor savunmasının arkasına gönderilen topta ceza alanına giren Burak, Hamza ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu, ancak karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım 'devam' kararı verdi. Penaltı bekleyen Trabzonsporlu futbolcular uzun süre itirazda bulunurken, taraftarlar da sahaya yabancı madde attılar. 88. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Bu dakikada Yattara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Glowacki'nin kafa vuruşunda, top kaleci Souleymanou'nun solundan filelere gitti: 3-3 Karşılaşma da 3-3'lük bu sonuçla sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Erdinç Sezertam xxx, Alpaslan Dedeş xxx Trabzonspor: Onur xx, Serkan xx, Mustafa Yumlu xx, Glowacki xx, Cale xx, Ceyhun xx, Colman xxx, Alanzinho x (Dk. 46 Yattara x), Burak xx, Jaja xx, Umut x (Dk. 72 Pawel Brozek x) Kayserisspor: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Selim xx, Abdullah xxx, Hamza xx, Semih xx (Dk. 66 Mehmet Eren x), Önder xx, Kujovic xx, Ziani xxx, Amrabat xxx Goller: Dk. 2 Jaja, Dk. 54 Burak, Dk. 88 Glowacki (Trabzonspor) Dk. 21 ve 56 Abdullah, Dk. 82 Kujovic (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 84 Cale (Trabzonspor) Dk. 55 Abdullah (Kayserispor)