Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ilk 2 şansını son haftaya taşıdı. Osmanlıspor ise ligde kalma yolunda çok ağır bir darbe aldı.

Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı. Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.

Maça mutlak galibiyet hedefleyen Osamanlıspor iyi başladı. 4. dakikada Serdar ile gole yaklaşan başkent ekibi, 2 dakika sonra da golü buldu. 6. dakikada Lumanza'nın uzun pasında Medel'in arkasında topla buluşan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. İlk yarıda Beşiktaş da etkili olamayınca ev sahibi üstünlüğünü korudu.

2. yarıya fırtına gibi giren ise konuk Beşiktaş oldu. 47. dakikada Sol kanattan gelişen atakta Lens içeri çevirdi, son olarak müdahale eden Anıl topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi. Beşiktaş 3 dakika sonra da öne geçmeyi başardı. Oğuzhan'ın ortasına Karcemarkas'tan önce göğsüyle dokunan Mustafa Pektemek takımını öne geçirdi. Mustafa böylece 33 gol sonra siyah beyazlı takımda gol sevinci yaşayan ilk Türk oyuncu oldu.

Ancak ligde kalmak için mutlaka kazanmak zorunda olan Osmanlıspor'un pes etmeye niyeti yokyu. 56. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Vida sektirdi. Serdar Gürler harika bir röveşata ile skora bir kez daha dengeyi getirdi. Serdar böylece iç sahada Osmanlıspor'un attığı 15 golün 11'ine etki etmiş oldu.

80. dakikada siyah beyazlılar bir kez daha öne geçti. Gökhan Gönül'ün ortasında sonradan oyuna giren Love kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 3-2'ye geldi.

Maçı da bu skorla kazanan Beşiktaş, 68 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi şansını son maça taşıdı. Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı. Akhisar Kayseri'den 1 puan alırsa Başkent ekibi son hafta öncesinde Spor Toto Süper Lig'e veda edecek.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: Osmanlı Stadı

STAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

İlk 11'ler

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Regattin, Lumanza, Serdar, Umar

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Ligde 33. haftaya Beşiktaş 65 puanla 4., düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada girdi.

İki takım arasında oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Beşiktaş, 5-1'lik skorla kazanmıştı.

Osmanlı Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian ve Advija Vrsajevic Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Tiago Pinto da kadroda yer almayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Adriano Correia, Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Pepe'nin yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.