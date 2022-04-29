Gol düellosu Feyenoord'un

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord, Fransız temsilcisi Marsilya'yı 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Feyenoord, O. Marsilya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 18. dakikada Cyriel Dessers ile 1-0 öne geçti. Bu golün hemen iki dakika sonrası Hollanda ekibi Luis Sinisterra ile farkı 2'ye çıkardı. Marsilya 28. dakikada Babma Dieng ve 40. dakikada Gerson'un golleriyle skora denge getirse de 46. dakikada Dessers bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti. (3-2)

Öte yandan Marsilya'da Cengiz Ünder mücadeleyi yedek kulübesinden takip ederken, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ise 82 dakika sahada kaldı.

Leicester City ile Roma yenişemedi

Gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Leicester City, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Roma 15. dakikada Pellegrini'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 67. dakikada Mancini'nin kendi kalesine attığı golle mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Maçların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.