Gol düellosu Denizli'nin

Turkcell Süper Lig'de ilk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde gülen taraf Denizlispor oldu. İkinci hafta maçında evinde Antalyaspor'la karşılaşan 'Horozlar', ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.



Ev sahibi ekip seyircisi önünde ilk yarıyı Fatih Yiğen'in golüyle önde kaparken, konuk Antalyaspor ikinci yarının başında Mustafa Özkan'la dengeyi sağladı.



Konuk ekibin beraberlik sayısı sevinci 10 dakika sürerken, yeşil-siyahlıların yeni transferi Roberts, önce 61, sonra da 66. dakikada attığı gollerle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçın sonucunu ise uzatma anlarında Straka'nın golü belirledi.



Denizlispor bu sonuçla ligdeki ilk puanlarını alırken, Antalyaspor ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.





DENİZLİSPOR: 3 - ANTALYASPOR: 2



Stat: Atatürk



Hakemler: İlker Meral xx, Cemal Bingül xx, Fatih Kalaycı xx

Denizlispor: Cenk xx, Süleyman xx, Kratochvil xxx, Couto xx, Thomas xxx, Fatih xxx, Braga xxx, Çağlar xx, Selahattin xx (Dk. 46 Musa xxx), İsmail xxx (Dk. 83 Burak ?), Roberts xxx (Dk. 89 Ali Helvacı)

Antalyaspor: Ömer x, Şenol x, Dzeiweicki xx, Bienuk xx (Dk. 79 Yalçın), Ali Zitouni xx, Ngewnya x, Sedat xx, Abdullah x (Dk. 66 Volkan x), Ertuğrul xx, Mustafa xx (Dk. 75 Pavel Straka x), Uğur xx

Goller: Dk. 30 Fatih, Dk. 60 ve 65 Roberts (Denizlispor), Dk. 49 Mustafa, Dk. 90 Straka (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Uğur, Dk. 84 Sedat (Antalyaspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahasının sağından kullanılan taç atışında top kaleci Cenk'in elinden sekerek Antalyasporlu futbolcunun önüne düştü. Ertuğrul'un vuruşu az farkla auta çıktı.



9. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa Tomas ceza alanının dışından sert vurdu; top üstten auta çıktı.



16. dakikada Denizlispor, Roberts'e yapılan faul sonrasında ceza yayının hemen önünden serbest vuruş kazandı. Süleyman'ın vuruşu kaleci Ömer'de kaldı.



23. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Uğur'un vuruşunu kaleci Cenk yumrukla uzaklaştırdı.



30. dakikada Denizlispor golü buldu. Tomas'ın kullandığı serbest vuruşu Antalyaspor savunması uzaklaştıramadı. Defanstan dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Fatih Yiğen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



49. dakikada Abdullah'ın ceza alanının sağından ortaladığı topa bomboş durumdaki Mustafa Özkan kafayı vurdu ve Antalyaspor'un beraberlik sayısı geldi: 1-1



60. dakikada Tomas'ın ceza alanından kullandığı taç atışında, Antalyaspor savunması topu uzaklaştıramadı. Topu kazanan Roberts'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-1.



62. dakikada ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Çağlar'ın kaleye vuruşunda, top farklı biçimde auta çıktı.



65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Musa, pasını Roberts'e verdi. Roberts, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1.



90. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, sağ çaprazda Straka topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk'in koruduğu kaledeki ağlarla buluştu: 3-2.