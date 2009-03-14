Gol düellosu Antep'in



Gaziantepspor, Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u deplasmanda Tabata(2) ve Beto'nun golleriyle 3-2 yendi.



Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantepspor, 20. dakikada Tabata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra kırmızı siyahlıların kalesine daha etkili gelmeye başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Kratochvil ile skora 1-1 eşitlik getirdi.



Golden 4 dakika sonra Konyaspor kalesine etkili gelen Gaziantepspor, Beto'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı da aynı skorla sona erdi.



İkinci yarıya da iyi başlayan konuk takım, bir kez daha sahneye çıkan Tabata ile farkı yeniden 2'ye çıkardı.



Sahadan en azından 1 puanla ayrılmak için rakip kaleye yüklenen Konyaspor, 78. dakikada Mihajlov ile skoru 3-2'ye getirdi.



Kalan sürede başka gol olmayınca, Gaziantepspor sahadan 3-2 galip ayrılarak hanesine 3 puan ekledi.



KONYASPOR: 2 - GAZİANTEPSPOR: 3

Stat: Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci

Konyaspor: Oğuzhan, Ömer, Kratochvil, Milos, İsmail Güldüren (Dk. 49 Da silva), Zafer (Dk. 49 Mustafa Er), Cihan, Ayman (Dk. 73 Poljac), Celaleddin, Bülent, Veysel

Gaziantepspor: Murat Şahin, İsmail Köybaşı, Cesar, Deumi, Erkan, Murat Ceylan (Dk. 90 1 Olcan), Zurita, Hakan, Mehmet Yozgatlı (Dk. 71 Ahmet Arı), Tabata, Beto (Dk. 81 Eduardo Pacheco)

Goller: Dk. 20 Tabata, Dk. 30 ve 58 Beto (Gaziantepspor), Dk. 26 Kratochvil, Dk. 76 Milos (Konyaspor)

Sarı Kart: Dk. 53 Milos (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Hakan'ın ortasında topla buluşan Beto'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



3. dakikada Tabata'nın sağdan ceza sahasına ortasında, kale önünde topa iyi yükselen Beto'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



15. dakikada topla birlikte hareketlenen Mehmet Yozgatlı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Oğuzhan'dan dönen topu, Konyaspor defansı son anda uzaklaştırdı.



20. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tabata'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



26. dakikada Bülent'in soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Kratochvil, düzgün bir kafa vuruşuyla mücadelede eşitliği sağladı: 1-1



30. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantepspor atağında, Tabata'nın şutunda defanstan dönen topa, ceza sahası dışından gelişine vuran Beto, Gaziantepspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



Maçın ilk yarısını, konuk ekip Gaziantepspor 2-1 önde tamamladı.



İKİNCİ YARI



53. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Mehmet Yozgatlı'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Oğuzhan son anda kornere çeldi.



58. dakikada Tabata'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Beto, yerden düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.



59. dakikada sol çaprazdan topla birlikte hareketlen Cihan, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Murat Şahin, topu ayaklarıyla kornere çeldi.



66. dakikada Da Silva'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, Cihan'a çarparak yön değiştiren topu, kaleci güçlükle kontrol etti.



75. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında, kale önünde topa iyi yükselen Tabata'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.



76. dakikada Poljac'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Milos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3



88. dakikada Tabata'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Arı'nın uzak direğe şutunda, top kale direğinden oyun alanına döndü.



89. dakikada Murat Ceylan'ın soldan ceza sahasına ortasında kale önünde topla buluşan Ahmet Arı'nın etkisiz vuruşunda top üstten auta gitti.



Karşılaşma, konuk ekip Gaziantepspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



