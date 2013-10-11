Gol çizgisi teknolojisi ilk defa 2014 Dünya Kupası'nda uygulanacak

FIFA, 2014 Dünya Kupası’nda tarihinde ilk kez gol çizgisi teknolojisi kullanacak. FIFA yetkilileri, Brezilya'daki maçlarda, Almanya merkezli bir şirketin ürettiği "Goal Control" adlı sistemin kullanılacağını açıkladı.



FIFA, bundan böyle dünya kupalarında tartışmalı pozisyon yaşanmasını istemiyor.

FIFA yetkilileri, Brezilya'daki turnuva boyunca kullanılmak üzere, Almanya merkezli bir şirketin ürettiği "Goalcontrol" adlı sistemi tercih etti.

Söz konusu sistem, son konfederasyon kupasında başarıyla test edilmişti.

Goalcontrol, stadın çeşitli noktalarına yerleştirilmiş 14 kamera aracılığıyla, topun kale çizgisini geçip geçmediğini tespit ediyor.

Sistemin, topun çizgiyi geçmesi halinde, hakemin saatine sinyal göndermesi 1 saniyeden kısa sürüyor.