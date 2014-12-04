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Spor
Deutsche Welle

Gol çizgisi teknolojisi Bundesliga'da

Alman Profesyonel Kulüpler Birliği (DFL) gol çizgisi teknolojisinin 2015/2016 sezonundan itibaren Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da uygulanmasına karar verdi.

04 Aralık 2014 19:56


Futbol karşılaşmalarında en fazla tartışma yaratan konuların başında topun kale çizgisini geçip geçmediği gelir. Almanya'da da zaman zaman maçı yöneten hakemler hatalı gol kararları vermişler ya da geçerli golleri saymamışlardı. Alman futbolunda artık 'top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? tartışması son buluyor.

Bundesliga 1 ve 2'nci liginin temsil edildiği Profesyonel Kulüpler Birliği (DFL)'e bağlı 18 birinci lig takımının katılımıyla bugün Frankfurt kentinde gerçekleştirilen toplantıda ‘Şahin Gözü' (Hawk Eye) adı verilen gol çizgisi teknolojisinin kullanımı onayladı. Toplantıya katılan 18 kulüpten 15'i, 2015/2016 futbol sezonundan itibaren geçerli olacak uygulamaya ‘evet' dediler.

Maç başına 8 bin euro

Uzun süredir tenis müsabakalarında kullanılan şahin gözü uygulaması çok hassas kameralarla topun çizgiyi geçip geçmediğini bir saniye içinde maçın hakemine bildiriyor. Geçen sezondan bu yana İngiltere Premier Ligi'nde kullanılan sistem Brezilya'da düzenlenen son Dünya Futbol Şampiyonası'nda da hakem kararlarına yardımcı olmuştu.

Almanya'da maç başına 8 bin euroya mal olacağı bildirilen söz konusu sistem Federasyon Kupası maçlarında da çeyrek final karşılaşmalarından itibaren kullanılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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