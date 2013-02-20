T24 LogoT24 Logo
Spor

Gol çizgisi sistemine FIFA onayı

FIFA: Teknoloji hakemlere destek olmak için kullanılacak ve sistem maçlardan önce hakemler tarafından kontrol edilecek

20 Şubat 2013 10:48

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, gol çizgisi teknolojisini onayladı. FIFA sistemin Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verdi.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gol çizgisi teknolojisinin Aralık 2012'de Japonya'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Kupası'nda başarıyla kullanılmasından sonra, FIFA bu teknolojiyi Brezilya'da düzenlenecek Konfederasyon Kupası ve 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

FIFA'nın açıklamasında ayrıca, teknolojinin hakemlere destek olmak için kullanılacağı, tüm statlara kurulmasının hedeflendiği ve sistemin maçlardan önce hakemler tarafından kontrol edileceği kaydedildi.

Şu anda FIFA'nın onayını almış olan Hawk-Eye ve GoalRef adlı iki gol çizgisi sistemi bulunuyor.

Dünya Kupası'nda kullanım hakkı için iki şirketin ve FIFA'dan lisans almaya çalışan diğer teknolojilerin yarışması bekleniyor.
FIFA Başkanı Sepp Blatter, daha önce Brezilya'daki Dünya Kupası'nda bu teknolojinin kullanımı konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

(BBCTürkçe)

ETİKETLER

sporfifadünya kupasıteknolojigol çizgisi sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24