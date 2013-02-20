Gol çizgisi sistemine FIFA onayı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, gol çizgisi teknolojisini onayladı. FIFA sistemin Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verdi.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gol çizgisi teknolojisinin Aralık 2012'de Japonya'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Kupası'nda başarıyla kullanılmasından sonra, FIFA bu teknolojiyi Brezilya'da düzenlenecek Konfederasyon Kupası ve 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

FIFA'nın açıklamasında ayrıca, teknolojinin hakemlere destek olmak için kullanılacağı, tüm statlara kurulmasının hedeflendiği ve sistemin maçlardan önce hakemler tarafından kontrol edileceği kaydedildi.

Şu anda FIFA'nın onayını almış olan Hawk-Eye ve GoalRef adlı iki gol çizgisi sistemi bulunuyor.

Dünya Kupası'nda kullanım hakkı için iki şirketin ve FIFA'dan lisans almaya çalışan diğer teknolojilerin yarışması bekleniyor.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, daha önce Brezilya'daki Dünya Kupası'nda bu teknolojinin kullanımı konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

(BBCTürkçe)