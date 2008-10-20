Gol atmak yaramıyor





Turkcell Süper Lig'in en altına 1'er puanla demirleyen Antalyaspor (17) ve Kocaelispor'a (18) gol atmak adeta yaramıyor.







Ligde ilginç maçlar oynayan iki takımdan özellikle Antalyaspor, iyi futbol oynamasına ve maçların büyük çoğunluğunda öne geçmesine rağmen bir türlü galip gelmesini beceremiyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünde ilk golü bulan Antalyaspor, bu karşılaşmaların hepsini de kaybetti.



Daha ligin ilk haftasında bu özelliğini sergilemeye başlayan Antalya ekibi, maçın 10. dakikasında Bieniuk ve 35. dakikasında Djiehoua 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda üst üste yediği 3 golle karşılaşmayı 3-2 kaybetti.



Ligde 5. haftada Trabzonspor karşısında 21. dakikada Djiehoua ile öne geçen Antalyaspor, daha sonra maçı 3-2 yitirdi.



Antalyaspor ertesi hafta Gaziantepspor deplasmanında yine Djiehoua ile ilk golü bulurken, daha sonra yediği gollerle 4-1 mağlup oldu.



7. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Djiehoua her zaman olduğu gibi takımını öne geçirirken, Antalyaspor son dakikada yediği golle yine maçtan mağlup ayrıldı.



İKİ BÜYÜK MAÇTA GALİBİYETİ KORUYAMADI



Kocaelispor ise ilginç bir rastlantı sonucu büyük takımlarla yaptığı iki maçta da öne geçip, yenildi.



Ligin 4. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşan Kocaelispor, maçın henüz 10. dakikasında Taner ile 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.



Kocaeli temsilcisi, Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da yine Taner'in 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamadı.







