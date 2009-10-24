Gol atan kazanır

Turkcell Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Pozisyon açısından kısır geçen maçta siyah-beyazlıların galibiyet golü 83'te Ekrem'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg deplasmanından puan ve moralle dönen Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor'a konuk oldu.

Ferrari, Sivok ve Ernst gibi bugüne kadar ligde maç kaçırmayan isimlerin cezası nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş'ta, sakat oyuncular da çok olunca Necip, Erhan Güven ve Erkan Zengin gibi isimler uzun bir aradan sonra 18'de kendilerine yer buldular.

Karşılaşmada ilk 15 dakika dengeli geçti. Beşiktaş'ta Ekrem'in bir şutunu kaleci Ivesa kurtardı, Eskişehirspor'da ise Bülent Kocabey ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu üstten dışarı attı. Rakip yarı alanda daha çok görünen Beşiktaş'ta Nihat'ı savunmanın arkasına kaçırma çabaları sonuç vermezken, soldan gelişen 1-2 atakta da 2.05'lik kaleci Ivesa “boy avantajını” kullandı.

Kanatlardan geliştirdiği ani ataklarla etkili olmaya çalışan Eskişehirspor, 25. dakikada Burak Yılmaz ile gole çok yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına sokulan Burak önünü güzel açtı, ancak vuruşu kötü olunca top yandan auta gitti.

30. dakikada Uğur İnceman kaleyi yokladı ancak Ivesa için zor bir top değildi. Rakip yarı alanda çoğalmakta güçlük çeken Beşiktaş, 42'de yine uzaktan bir şutla golü aradı, Uğur İnceman'ın vuruşunda savunmaya çarpan top direğin dibinden auta gitti.

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya Tabata'nın yerine Erhan Güven'le başladı. İlk 10 dakikada 3 köşe vuruşu kullanan Eskişehirspor, kaleci Rüştü'yü takıldı. Beşiktaş'ta ise Nihat'ın ceza sahası dışından attığı şut ise Ivesa'yı zorlamadı.

66. dakikada Beşiktaş ciddi bir pozisyon yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada Bobo topu kafayla arkaya sektirdi, bindirmeyi yapan Erhan Güven çaprazdan sert vurdu ancak Ivesa gole izin vermedi.

Bu dakikalarda oyundaki hakmiyeti eline alan Beşiktaş rakip yarı alanda daha çok görünürken, 77'de maçın en net pozisyonunu yakaladı. Tello'nun soldan yaptığı ortada kaleci Ivesa'yı aşan topu Nobre boş kaleye gönderemedi.

İkinci yarı gole daha yakın olan Beşiktaş, 83'te 1-0 öne geçti. Savunmadan atılan uzun topa koşu yapan Ekrem, Doğa ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. Ceza sahasının hemen önünde kaleci Ivesa'dan da topu kurtaran Ekrem, boş kaleye yaptığı vuruşla siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

89'da gelişen ani atakta Beşiktaş, Eskişehir savunmasını 2'ye 1 yakaladı. Topu süren Nihat hafif çaprazdan kendi vurmayı tercih etti ancak top farklı bir şekilde auta gitti. 90+2'de yine Nihat rakip ceza sahasında topla buluştu ancak ağır davranınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan kısa süreden gol sesi çıkmayınca Beşiktaş eksiklerine rağmen Eskişehirspor deplasmanından 1-0'lık skorla 3 puan çıkartmayı başardı.

ESKİŞEHİRSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Erhan Sönmez, Mustafa Emre Eyisoy

Eskişehirspor: Ivesa, Murat (Nadarevic 86), Vucko, El Saka, Koray, Doğa, Sezgin, Volkan (Adem 72), Bülent, Burak, Mehmet

Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Kaş, Fink, Ekrem, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Uğur, Tello, Tabata (Erhan Güven 45), Nihat (Necip 90), Bobo (Nobre 71)

Gol: Dk. 83 Ekrem Dağ

Sarı kartlar: Dk. 70 Doğa, Dk. 77 Bülent Kocabey, Dk. 78 El Saka, Dk. 90 Ivesa (Eskişehirspor), Dk. 65 Uğur İnceman (Beşiktaş)