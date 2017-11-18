Gökyüzüne penis çizen pilotlara soruşturma

ABD’nin Washington eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir pilot gök yüzünde manevra yaparak penis çizdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de Washington eyaletine bağlı Okanogan County üzerinde bir savaş uçağının gökyüzüne penis çizmesiyle ilgili olarak Whidbey Island Donanma Hava Üssü'nden açıklama geldi. Üssün sözcüsü Thomas Mills, pilotların bu eyleminin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Gökyüzündeki şekli görenlerden Romone Duran ise Seattle Times'a "Alttan daireler çizerken ne olduğunu anladım ve gülmeye başladım" dedi.

Çocuklarına anlatmakta zorlandılar

KREM 2 televizyonuna konuşan bölge sakinler ise gökyüzünde gördüklerini çocuklarına açıklamakta güçlük çektiklerini anlattı.