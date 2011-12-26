Gökyüzünden düşen topun sırrı çözüldü

T24

Uzmanlar, yaklaşık 35 santimlik çapı ve 6 kilogramı bulan ağırlığı ile internette büyük yankı uyandıran ve hakkında birçok spekülasyon yapılan cismin, insansız bir roketin yakıtında kullanılan 39 litrelik hidrazin tankı olduğunu belirttiler.Düştüğü noktada 30 santim derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir krater oluşturan metal topun, ilk düştüğü noktanın metrelerce uzağında bulunduğu açıklanmıştı.Bölge sakinleri, metal top bir çiftçi tarafından fark edilmeden bir gece önce patlama sesleri duyduklarını bildirmişlerdi.Kimilerinin UFO'ların varlığına dair bir kanıt olduğunu söyledikleri metal top, ulusal güvenlik konusu olmuş, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan yardım istenmişti.