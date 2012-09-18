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Dünya

Gökyüzünde 40 dakikalık 'ateş hortumu'

Avustralya’nın Alice Springs kentinin kırsalında yeni filmi için yer arayan yönetmen Chris Tangey nadir görülen bir doğa olayının tam ortasına düştü

18 Eylül 2012 14:19

Avustralya’da yeni filmi için mekan arayan bir yönetmen gökyüzünde nadir rastlanan 'ateş hortumu'yla karşılaştı.

Avustralya’nın Alice Springs kentinin kırsalında yeni filmi için yer arayan yönetmen Chris Tangey nadir görülen bir doğa olayının tam ortasına düştü.

Büyük bir gürültüyle gökyüzüne ulaşan alevler eşine az rastlanan “ateş hortumu”nu oluşturdu.

Sıcak hava kütlesinin yükselmesiyle, karadaki yangına temas etmesi sonucu oluşan ve ismine “ateş hortumu” ya da “yangın şeytanı” denen doğa olayı 40 dakika sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Tangey yaşadığı sıra dışı deneyimi şu sözlerle anlattı:

“Hava çok sıcaktı ve rüzgar yoktu. Bölgede dolaşırken birisinin “Bu da ne?” diye bağırdığını duydum ve adamın baktığı yöne döndüm.

Bir ateş hortumu gökyüzünde dans ediyordu. Rüzgar olmamasına rağmen sanki yanımdan bir uçak kalkıyormuş gibi yüksek bir ses çıkarıyordu.

Normalde 2 dakika sürermiş ama bu fırtına 40 dakika kadar devam etti."  (ntvmsnbc)

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gökyüzühortum40 dakikaavustralya

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